В Минздраве объяснили, как действуют карантинные нормы во время военного положения

Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения написала в Facebook.

После начала полномасштабного вторжения:

отменены уровни эпидопасности в областях;

масочный режим носит рекомендательный характер;

отменена необходимость иметь COVID-сертификат для посещения ресторанов, заведений культуры, спортзалов;

приостановлено отстранение работников из-за отсутствия прививки от коронавируса;

для поездки между регионами не требуются COVID-документы.

"Как и до 24 февраля, так и сейчас призываем не создавать дополнительную нагрузку на врачей, которые уже третий год работают на фронте: сначала они лечили больных COVID-19, а сейчас – спасают раненых в результате боевых действий", - говорится в сообщении.

В Минздраве призвали избегать больших скоплений людей и носить маски.