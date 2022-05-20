В Минздраве объяснили, как действуют карантинные нормы во время военного положения
После начала полномасштабного вторжения перестали действовать карантинные нормы для борьбы с COVID-19
Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения написала в Facebook.
После начала полномасштабного вторжения:
- отменены уровни эпидопасности в областях;
- масочный режим носит рекомендательный характер;
- отменена необходимость иметь COVID-сертификат для посещения ресторанов, заведений культуры, спортзалов;
- приостановлено отстранение работников из-за отсутствия прививки от коронавируса;
- для поездки между регионами не требуются COVID-документы.
"Как и до 24 февраля, так и сейчас призываем не создавать дополнительную нагрузку на врачей, которые уже третий год работают на фронте: сначала они лечили больных COVID-19, а сейчас – спасают раненых в результате боевых действий", - говорится в сообщении.
В Минздраве призвали избегать больших скоплений людей и носить маски.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.62
- Актуальное
- Важное