Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Речь идет о лекарственных средствах, которые имеют наркотическое действие и оборот которых строго ограничен. Такие препараты применяются исключительно по рецепту врача, выписанному на специальном рецептурном бланке формы № 3, и по конкретным медицинским показаниям. С ноября для отпуска этой группы препаратов добавляется новый цифровой инструмент – электронный рецепт", - отметили в министерстве.

В течение определенного времени медучреждения, еще не работающие с электронной системой здравоохранения, смогут выдавать бумажные рецепты. Это специальные бланки формы №3 на розовой бумаге, подлежащие строгой отчетности и учету. В Минздраве отметили, что такие требования не являются новыми и знакомы работникам медицинских учреждений и аптек.

Электронный рецепт и рецепт на бланках формы №3 действуют в течение 10 дней со дня выписки.

Е-рецепт на наркотические (психотропные) лекарства можно получить у медработника, лечащего пациента. Для этого необходимо зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения. При выдаче рецепта пациент получит смс из его рецепта и уникальным кодом подтверждения, которые нужно сообщить фармацевту в аптеке.

Приобрести наркотические лекарства по е-рецепту можно в аптеках, имеющих лицензию на их продажу. Для отпуска таких препаратов аптеки должны до ноября зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения.

11 февраля Минздрав анонсировал внедрение е-рецепта на наркотические и все рецептурные препараты.

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