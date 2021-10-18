В Минздраве не исключают, что "красная" зона в ближайшее время расширится
В Министерстве здравоохранения не исключают расширения "красной" зоны карантина
Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин заявил в ходе брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас уровень заболеваемости превышен в большинстве областей Украины.
"Ситуация, которая возникла в 5 областях - Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Запорожской, в этих регионах была введена "красная" зона. Это произошло из-за легкомысленного отношения к вакцинации. Эта ситуация не оставила иного выбора. Не исключено, что в ближайшее время "красный" уровень может быть в других областях ", - отметил он.
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