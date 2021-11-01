В Минздраве назвали условия, при которых могут аннулировать COVID-сертификат
В Минздраве назвали условия, при которых могут аннулировать COVID-сертификат. Пока случаев лишения сертификатов пока не было
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в комментарии РБК-Украина .
По ее словам, если будет доказано, что медицинская запись недостоверна, она должна быть отменена и сертификат должен быть аннулирован.
"Это, очевидно, произойдет после того, как доказана вина и сам факт подделки данных. Случаев лишения сертификатов пока не было", - подчеркнула Карчевич.
Она отметила, что информация о возможных подозрительных случаях передается в правоохранительные органы.
"Все сообщения, которые появляются в соцсетях или мы получаем по телефону, сразу передаются для осуществления следственных действий. А уже правоохранительные органы совершают "контрольные закупки" или Киберполиция проверяет. Механизм уже отработан", - добавила заместитель министра.
В свою очередь, из-за уголовных производств, где речь идет о медицинских сотрудниках, Минздрав обращается в местные советы, чтобы отстранить руководителей заведений на время следствия.
"Речь шла от 15 заведений здравоохранения. В четырех регионах уже есть случаи увольнения, отстранения и начала собственного служебного расследования", - отметила она.
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