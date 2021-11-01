В Минздраве назвали условия, при которых могут аннулировать COVID-сертификат

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в комментарии РБК-Украина .

По ее словам, если будет доказано, что медицинская запись недостоверна, она должна быть отменена и сертификат должен быть аннулирован.

"Это, очевидно, произойдет после того, как доказана вина и сам факт подделки данных. Случаев лишения сертификатов пока не было", - подчеркнула Карчевич.

Она отметила, что информация о возможных подозрительных случаях передается в правоохранительные органы.

"Все сообщения, которые появляются в соцсетях или мы получаем по телефону, сразу передаются для осуществления следственных действий. А уже правоохранительные органы совершают "контрольные закупки" или Киберполиция проверяет. Механизм уже отработан", - добавила заместитель министра.

В свою очередь, из-за уголовных производств, где речь идет о медицинских сотрудниках, Минздрав обращается в местные советы, чтобы отстранить руководителей заведений на время следствия.

"Речь шла от 15 заведений здравоохранения. В четырех регионах уже есть случаи увольнения, отстранения и начала собственного служебного расследования", - отметила она.

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