В Минздраве назвали отличия реакции организма на вакцину и симптомов COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице Facebook.



Как отмечают в Министерстве, головная боль, слабость, повышение температуры – это нормальная реакция на прививку.



Однако можно спутать реакцию на прививку с симптомами коронавируса. В Центре контроля и профилактики заболеваний США (CDC) и Минздрава объяснили, какие реакции могут быть после прививки, и как отличить их от болезни.



Симптомы длятся несколько дней

При COVID-19: да.

После прививки: да, это возможно.



Симптомы могут длиться несколько недель или месяцев.

При COVID-19: да.

После прививки: нет.



Усталость

При COVID-19: да.

После прививки: да.



Повышение температуры

При COVID-19: да.

После прививки: да.



Головная боль

При COVID-19: да.

После прививки: да.



Кашель

При COVID-19: да.

После прививки: нет.



Одышка

При COVID-19: да.

После прививки: нет.



Боль в горле

При COVID-19: да.

После прививки: да.



Утрата/искажение вкуса и/или запаха

При COVID-19: да.

После прививки: нет.



Трудности с концентрацией внимания

При COVID-19: да.

После прививки: нет.



Усиление симптомов после физической или умственной активности

При COVID-19: да.

После прививки: нет.



В Минздраве отмечают, что симптомы COVID-19 продолжаются гораздо дольше, чем реакция на вакцину.



Они также могут сопровождаться осложнениями:

пневмонией;

проблемами с почками и/или сердцем;

воспалениями нервной системы;

обострением хронических заболеваний и т.д.

Однако реакция на прививку к таким последствиям не приводит.В Минздраве добавляют, что защититься от тяжелого течения болезни и смерти помогает только вакцинация.