В Минздраве назвали отличия реакции организма на вакцину и симптомов COVID-19.
После вакцинации против COVID-19 у человека могут возникнуть симптомы, напоминающие признаки болезни
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице Facebook.
Как отмечают в Министерстве, головная боль, слабость, повышение температуры – это нормальная реакция на прививку.
Однако можно спутать реакцию на прививку с симптомами коронавируса. В Центре контроля и профилактики заболеваний США (CDC) и Минздрава объяснили, какие реакции могут быть после прививки, и как отличить их от болезни.
Симптомы длятся несколько дней
При COVID-19: да.
После прививки: да, это возможно.
Симптомы могут длиться несколько недель или месяцев.
При COVID-19: да.
После прививки: нет.
Усталость
При COVID-19: да.
После прививки: да.
Повышение температуры
При COVID-19: да.
После прививки: да.
Головная боль
При COVID-19: да.
После прививки: да.
Кашель
При COVID-19: да.
После прививки: нет.
Одышка
При COVID-19: да.
После прививки: нет.
Боль в горле
При COVID-19: да.
После прививки: да.
Утрата/искажение вкуса и/или запаха
При COVID-19: да.
После прививки: нет.
Трудности с концентрацией внимания
При COVID-19: да.
После прививки: нет.
Усиление симптомов после физической или умственной активности
При COVID-19: да.
После прививки: нет.
В Минздраве отмечают, что симптомы COVID-19 продолжаются гораздо дольше, чем реакция на вакцину.
Они также могут сопровождаться осложнениями:
- пневмонией;
- проблемами с почками и/или сердцем;
- воспалениями нервной системы;
- обострением хронических заболеваний и т.д.
В Минздраве добавляют, что защититься от тяжелого течения болезни и смерти помогает только вакцинация.
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