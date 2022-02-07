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Главная Коронавирус В Минздраве назвали отличия реакции организма на вакцину и симптомов COVID-19.

В Минздраве назвали отличия реакции организма на вакцину и симптомов COVID-19.

7 февраля, 2022 понедельник
17:51
Коронавирус вакцина

После вакцинации против COVID-19 у человека могут возникнуть симптомы, напоминающие признаки болезни

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице Facebook.

Как отмечают в Министерстве, головная боль, слабость, повышение температуры – это нормальная реакция на прививку.

Однако можно спутать реакцию на прививку с симптомами коронавируса. В Центре контроля и профилактики заболеваний США (CDC) и Минздрава объяснили, какие реакции могут быть после прививки, и как отличить их от болезни.

Симптомы длятся несколько дней
При COVID-19: да.
После прививки: да, это возможно.

Симптомы могут длиться несколько недель или месяцев.
При COVID-19: да.
После прививки: нет.

Усталость
При COVID-19: да.
После прививки: да.

Повышение температуры
При COVID-19: да.
После прививки: да.

Головная боль
При COVID-19: да.
После прививки: да.

Кашель
При COVID-19: да.
После прививки: нет.

Одышка
При COVID-19: да.
После прививки: нет.

Боль в горле
При COVID-19: да.
После прививки: да.

Утрата/искажение вкуса и/или запаха
При COVID-19: да.
После прививки: нет.

Трудности с концентрацией внимания
При COVID-19: да.
После прививки: нет.

Усиление симптомов после физической или умственной активности
При COVID-19: да.
После прививки: нет.

В Минздраве отмечают, что симптомы COVID-19 продолжаются гораздо дольше, чем реакция на вакцину.

Они также могут сопровождаться осложнениями:

  • пневмонией;
  • проблемами с почками и/или сердцем;
  • воспалениями нервной системы;
  • обострением хронических заболеваний и т.д.
Однако реакция на прививку к таким последствиям не приводит.

В Минздраве добавляют, что защититься от тяжелого течения болезни и смерти помогает только вакцинация.

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