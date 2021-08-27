В Минздраве назвали места, где чаще всего можно "подхватить" коронавирус
В Министерстве здравоохранения назвали три места, где люди чаще всего заражаются коронавирусом
Об этом в интервью BBC заявил главный санврач Украины Игорь Кузин.
Так, Кузин назвал три места, где чаще всего можно "подхватить" коронавирус:
- семья, когда празднуют свадьбу или какие-то большие домашние праздники без соблюдения правил;
- профессиональные коллективы;
- инфицирования за рубежом.
Также есть риск заразиться в религиозном учреждении.
"Там часто не соблюдают требований индивидуальной защиты. Однако сказать, что это ключевой фактор, который нам дает больше всего больных, нельзя", - сказал он.
Кузин отметил, что меньше шансов заразиться в открытом пространстве, чем в закрытом.
"В метро надо использовать маски. Но празднование любого праздника - это ответственность каждого украинца", - добавил он.
- Министерство здравоохранения пока не планирует отменять масочный режим в Украине.
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