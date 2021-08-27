В Минздраве назвали места, где чаще всего можно "подхватить" коронавирус

Об этом в интервью BBC заявил главный санврач Украины Игорь Кузин.

Так, Кузин назвал три места, где чаще всего можно "подхватить" коронавирус:

семья, когда празднуют свадьбу или какие-то большие домашние праздники без соблюдения правил;

профессиональные коллективы;

инфицирования за рубежом.

Также есть риск заразиться в религиозном учреждении.

"Там часто не соблюдают требований индивидуальной защиты. Однако сказать, что это ключевой фактор, который нам дает больше всего больных, нельзя", - сказал он.

Кузин отметил, что меньше шансов заразиться в открытом пространстве, чем в закрытом.

"В метро надо использовать маски. Но празднование любого праздника - это ответственность каждого украинца", - добавил он.

Министерство здравоохранения пока не планирует отменять масочный режим в Украине.

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