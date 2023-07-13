Об этом замглавы Минздрава, главный санитарный врач Игорь Кузин сказал в интервью Укринформу.

Он напомнил, что почти все атомные блоки находятся в состоянии холодной остановки, поэтому нет радиоактивного йода, выброс которого может произойти во время потенциальной аварии.

"Но нужно рассматривать все возможные сценарии аварийной ситуации, поскольку мы говорим о терроризме. И самым плохим вариантом развития событий является выведение энергоблока на мощность, а затем совершение теракта на уже работающем реакторе. Тогда действительно может произойти выброс радиоактивного йода", - сказал Кузин.

При таком сценарии население в радиусе 50 км окажется в опасности, потребуется эвакуация.

"Несмотря на то, какие конкретно будут изотопы в пределах вероятного выброса, они будут приводить к сути суммарного облучения определенной численности населения, которое будет находиться в зоне поражения", - сказал санврач.

По его словам, 190 больниц находятся в готовности к приему пациентов в случае аварии на ЗАЭС.

"Медучреждения, которые прицельно законтрактованы по пакету реагирования на чрезвычайную ситуацию, будут принимать тех пациентов, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи во время эвакуации, или если они обратились с какими-то ургентными состояниями", - подчеркнул Кузин.

Что известно о минировании ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

12 июля в Минобороны заявили, что российские войска устанавливают противопехотные мины в технических помещениях и машинных залах ЗАЭС.