В Минздраве назвали 5 рекомендаций для населения по защите от штамма "Омикрон"

Об этом он заявил на брифинге 20 декабря.

Он отметил, что минимизация риска распространения коронавируса - это не вопрос случая, это вопрос сознательного выбора.

"Выполняя следующие 5 рекомендаций, мы сможем сделать новогодние праздники более безопасными и радостными", - сообщил Ляшко.

Первая рекомендация:

Министр отметил, что нужно как можно скорее пройти курс вакцинации. Наиболее важное, что может сделать каждый человек, для того чтобы получить защиту от тяжелого течения болезни и предотвратить летальные последствия, - это пройти полный курс вакцинации имеющимися иммунобиологическими препаратами.

В Минздраве отмечают, что это особенно важно для групп риска - людей старше 60 лет и имеющих сопутствующие заболевания.

Вторая рекомендация:

Необходимо применять меры индивидуальной защиты, чтобы защитить свое здоровье и предотвратить введение жестких карантинных мер. Вакцинация в комплексе с другими доступными мерами профилактики позволит контролировать распространение вируса и при этом позволит жить нормальной жизнью, а также предотвратить введение масштабного локдауна.

В Министерстве здравоохранения советуют следующие меры профилактики:

там, где это нужно, надевать защитную маску;

сохранять физическую дистанцию с людьми на расстоянии 1 метра;

проветривать помещение, открывать окна или двери;

избегать закрытых пространств, тесных помещений и скоплений людей;

следить за чистотой рук;

прикрывать рот и нос согнутым локтем или салфеткой при кашле и чихании.

Третья рекомендация:

Также Ляшко советует сделать встречи безопаснее. Ведь встречи в помещении могут создать условия для распространения вируса.

"По возможности, встречи и праздничные мероприятия с людьми, с которыми вы не живете постоянно, проводить на открытом воздухе", - добавил он.

Четвертая рекомендация:

Украинцам, которые находятся в группе риска, советуют воздержаться от поездок.

"Всем, кто испытывает слабость, не прошел полный курс вакцинации или не имеет данных о перенесенной коронавирусной болезни и относится к группе риска тяжелого течения ковида, включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями, мы рекомендуем отложить путешествия в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавируса", - сообщил Ляшко.

Пятая рекомендация:

Также в Минздраве советуют получать информацию из надежных источников. Информация, вводящая в заблуждение, и дезинформация создают угрозу для жизни и здоровья людей, подрывают веру в науку и мешают принимать правильные решения относительно здоровья.

