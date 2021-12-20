В Минздраве назвали 5 рекомендаций для населения по защите от штамма "Омикрон"
Глава Минздрава Виктора Ляшко назвал пять рекомендаций для населения, чтобы защититься от штамма коронавируса "Омикрон"
Об этом он заявил на брифинге 20 декабря.
Он отметил, что минимизация риска распространения коронавируса - это не вопрос случая, это вопрос сознательного выбора.
"Выполняя следующие 5 рекомендаций, мы сможем сделать новогодние праздники более безопасными и радостными", - сообщил Ляшко.
Первая рекомендация:
Министр отметил, что нужно как можно скорее пройти курс вакцинации. Наиболее важное, что может сделать каждый человек, для того чтобы получить защиту от тяжелого течения болезни и предотвратить летальные последствия, - это пройти полный курс вакцинации имеющимися иммунобиологическими препаратами.
В Минздраве отмечают, что это особенно важно для групп риска - людей старше 60 лет и имеющих сопутствующие заболевания.
Вторая рекомендация:
Необходимо применять меры индивидуальной защиты, чтобы защитить свое здоровье и предотвратить введение жестких карантинных мер. Вакцинация в комплексе с другими доступными мерами профилактики позволит контролировать распространение вируса и при этом позволит жить нормальной жизнью, а также предотвратить введение масштабного локдауна.
В Министерстве здравоохранения советуют следующие меры профилактики:
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там, где это нужно, надевать защитную маску;
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сохранять физическую дистанцию с людьми на расстоянии 1 метра;
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проветривать помещение, открывать окна или двери;
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избегать закрытых пространств, тесных помещений и скоплений людей;
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следить за чистотой рук;
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прикрывать рот и нос согнутым локтем или салфеткой при кашле и чихании.
Третья рекомендация:
Также Ляшко советует сделать встречи безопаснее. Ведь встречи в помещении могут создать условия для распространения вируса.
"По возможности, встречи и праздничные мероприятия с людьми, с которыми вы не живете постоянно, проводить на открытом воздухе", - добавил он.
Четвертая рекомендация:
Украинцам, которые находятся в группе риска, советуют воздержаться от поездок.
"Всем, кто испытывает слабость, не прошел полный курс вакцинации или не имеет данных о перенесенной коронавирусной болезни и относится к группе риска тяжелого течения ковида, включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями, мы рекомендуем отложить путешествия в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавируса", - сообщил Ляшко.
Пятая рекомендация:
Также в Минздраве советуют получать информацию из надежных источников. Информация, вводящая в заблуждение, и дезинформация создают угрозу для жизни и здоровья людей, подрывают веру в науку и мешают принимать правильные решения относительно здоровья.
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