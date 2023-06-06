В Минздраве напомнили правила предоставления домедицинской помощи тонущему человеку
В Министерстве здравоохранения напомнили правила предоставления домедицинской помощи тонущему человеку. Прежде всего необходимо проверить, дышит ли пострадавший
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
"Прежде всего, важно убедиться, что спасение других не повредит вам самим – берегите собственную жизнь, не рискуйте нею. Позовите на помощь, если не уверены в собственных силах. Помните, что оказывать первую помощь в воде могут только опытные спасатели", – отметили. в ведомстве.
"Если человек, вытащенный из воды, не реагирует на вас, вызовите экстренную медицинскую помощь по номеру 103 и следуйте советам на рисунках", - добавили там.
- 6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего произошло затопление ряда населенных пунктов.
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