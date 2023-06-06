В Минздраве напомнили правила предоставления домедицинской помощи тонущему человеку

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Прежде всего, важно убедиться, что спасение других не повредит вам самим – берегите собственную жизнь, не рискуйте нею. Позовите на помощь, если не уверены в собственных силах. Помните, что оказывать первую помощь в воде могут только опытные спасатели", – отметили. в ведомстве.

"Если человек, вытащенный из воды, не реагирует на вас, вызовите экстренную медицинскую помощь по номеру 103 и следуйте советам на рисунках", - добавили там.