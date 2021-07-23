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В Минздраве на осень прогнозируют новую волну коронавируса и усиление карантина

23 июля, 2021 пятница
12:48
Экономика коронавирус

В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) прогнозируют новую волну коронавируса и возвращение к "красной" зоне карантина

Об этом сообщает ТСН .

В издании напомнили, что в Украине уже зарегистрирован новый штамм COVID-19 "Дельта", который вызвал большие и быстрые вспышки на территории уже почти ста государств.

Как отметил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, украинское правительство уже находится в ожидании этой волны, по официальным прогнозам, она вернет Украину в строжайший карантин.

"К красной зоны, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени", - цитирует издание слова Кузина.

Он добавил, что мощность третьей волны в Украине будет зависеть только от количества людей, которую успеют вакцинировать до сих пор. Кузин посоветовал фокусировать усилия на том, чтобы вакцинироваться и осенью иметь свой иммунитет.

  • Напомним, в Александровской больнице Киева 22 июля было выявлено шесть случаев штамма COVID-19 "Дельта" у пациентов от 21 до 73 лет.

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карантин
Коронавирус
COVID-19
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