В Минздраве на осень прогнозируют новую волну коронавируса и усиление карантина

Об этом сообщает ТСН .



В издании напомнили, что в Украине уже зарегистрирован новый штамм COVID-19 "Дельта", который вызвал большие и быстрые вспышки на территории уже почти ста государств.



Как отметил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, украинское правительство уже находится в ожидании этой волны, по официальным прогнозам, она вернет Украину в строжайший карантин.



"К красной зоны, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени", - цитирует издание слова Кузина.



Он добавил, что мощность третьей волны в Украине будет зависеть только от количества людей, которую успеют вакцинировать до сих пор. Кузин посоветовал фокусировать усилия на том, чтобы вакцинироваться и осенью иметь свой иммунитет.

Напомним, в Александровской больнице Киева 22 июля было выявлено шесть случаев штамма COVID-19 "Дельта" у пациентов от 21 до 73 лет.