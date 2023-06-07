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В Минздраве допустили вероятность вспышки холеры в результате подрыва Каховской ГЭС

7 июня, 2023 среда
17:52
Общество Игорь Кузин

Министерство здравоохранения предполагает вероятность вспышки холеры в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС и затопления ряда населенных пунктов

Об этом журналистам сказал главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Игорь Кузин.

"Мы не исключаем случаев холеры, ситуация станет ясна после снижения уровня воды", - сказал чиновник.

Кузин подчеркнул, что алгоритмы реагирования на случаи холеры четко прописаны.

Что касается возможного применения карантинных мер в пострадавших регионах, то этот вопрос будет рассмотрен после снижения уровня воды.

Кузин также сообщил, что медицинские учреждения пострадавших регионов имеют запасы питьевой воды по меньшей мере на двое суток, из подтопленных медучреждений проводят эвакуацию пациентов, в больницах достаточно антибиотиков на случай возникновения вспышек инфекций.

  • 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация 6 июня, читайте по ссылке.
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