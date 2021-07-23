В Минюсте заявили, что в Украине прекратилось рейдерство из-за незаконного доступа к госреестрам
Количество случаев рейдерства из-за незаконного доступа в государственные реестры за последний год сократилось до нуля против пятидесяти таких случаев в 2020 году
Об этом пресс-служба Министерства юстиции сообщила в Facebook.
"Количество рейдерских захватов, которые произошли в результате несанкционированных доступов в государственные реестры, пока равен 0. Для сравнения, в прошлом году было около 50 таких вмешательств", - говорится в сообщении.
Кроме того, количество жалоб в сфере бизнеса, находящихся на рассмотрении Офиса противодействия рейдерству, в течение последних двух месяцев не превышает 50 При этом доля жалоб, которые являются обоснованными и подлежат удовлетворению не превышает 10%, что, по данным ведомства, свидетельствует об успешности законодательных и технических изменений, которые были направлены на защиту права собственности.
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