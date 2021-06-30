В Минюсте рассказали, сколько составит налог на покупку сельхозземли после открытия рынка
При продаже земли сельхозназначения налоговые отчисления составят 6,5% от стоимости участка, указанной в договоре
Об этом пресс-служба Минюста сообщила в Facebook.
Согласно сообщению, после открытия рынка с 1 июля при удостоверении договора об отчуждении земельного участка сельскохозяйственного назначения необходимо уплатить 5% налога на доходы физических лиц и военный сбор в размере 1,5% до момента нотариального удостоверения договора.
В пресс-службе заметили, что базовой расчетной величиной для налогообложения будет указана в договоре купли-продажи цена, которая не может быть ниже оценочной стоимости земли рассчитанной уполномоченным органом.
В то же время, добавили в ведомстве, от налогообложения освобождены владельцы земельных участков сельскохозяйственного назначения и земельных долей, полученных в порядке безвозмездной передачи. Льготами при определенных и только раз в год смогут воспользоваться лица, получившие участки в процессе приватизации.
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