В Минюсте рассказали, сколько составит налог на покупку сельхозземли после открытия рынка

Об этом пресс-служба Минюста сообщила в Facebook.



Согласно сообщению, после открытия рынка с 1 июля при удостоверении договора об отчуждении земельного участка сельскохозяйственного назначения необходимо уплатить 5% налога на доходы физических лиц и военный сбор в размере 1,5% до момента нотариального удостоверения договора.



В пресс-службе заметили, что базовой расчетной величиной для налогообложения будет указана в договоре купли-продажи цена, которая не может быть ниже оценочной стоимости земли рассчитанной уполномоченным органом.



В то же время, добавили в ведомстве, от налогообложения освобождены владельцы земельных участков сельскохозяйственного назначения и земельных долей, полученных в порядке безвозмездной передачи. Льготами при определенных и только раз в год смогут воспользоваться лица, получившие участки в процессе приватизации.