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В Минюсте объяснили, как будет работать автоматический арест средств со счетов должников

7 июля, 2021 среда
10:56
Экономика

Средства на счете должника могут быть арестованы в автоматическом режиме, но не могут быть списаны

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно сообщению, средства на счете должника могут быть арестованы в автоматическом режиме, но при этом не могут быть списаны. В соответствии с приказом Минюста, государственные и частные исполнители могут направлять в банки постановления об аресте или снятии с ареста средств на счетах должников через Автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП) без ограничений по категориям взыскания.

"То есть, с вступлением в силу этого приказа были реализованы технические изменения информационного взаимодействия исполнителей с банками при помощи АСИП. Ранее такая процедура была довольно сложной. Сейчас же взаимодействие между исполнителями и банками происходит в электронном виде, а не только через почтовую связь", - отметили в ведомстве.

Так, в пресс-службе привели пример. Если лицо не уплатило штраф или коммунальные услуги или задолжало средства, этот факт должен сначала подтвердить своим решением суд или другой орган или должностное лицо. Если после этого должник так и не возвращает средства, - Государственная исполнительная служба или частные исполнители могут арестовать средства на счету должника. Именно процедура коммуникации между исполнителями и банками была упрощена.

Вместе с тем, государственное предприятие "Национальные информационные системы" сегодня проводит работы по доработке программного обеспечения АСИП в направлении введения автоматизации процесса получения исполнителями информации по банковским счетам должника, что предусмотрено положением Порядка автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках.

После того, как программное обеспечение полноценно заработает, банки будут сообщать в электронном режиме не только факт наличия банковских счетов у должника, а и их номера и суммы остатков на них. Таким образом появится возможность накладывать арест исключительно на 1 счет должника в одном банке, а не на все его счета в различных банковских учреждениях, как это происходит сейчас. Соответственно, средствами на неарестованных счетах их владелец сможет свободно распоряжаться.

В пресс-службе подчеркнули, что все это будет возможно только в случае открытия исполнительного производства.

В ведомстве также добавили, что самостоятельно проверить наличие долгов можно с помощью Единого реестра должников, портал Онлайн-дом юстиции, электронного сервиса государственных услуг "Дия" и АСИП.

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Минюст
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