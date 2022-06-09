В Минюсте обещают быстрый механизм конфискации имущества коллаборантов
В Украине заработает новый быстрый механизм конфискации имущества политиков, чиновников, богатых людей, которые стали коллаборантами или работали напрямую на Россию
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире всеукраинского телемарафона.
"Сначала СНБО будет применять санкции к определенному кругу субъектов, угрожающих территориальной целостности и безопасности нашего государства. Это может быть как бизнес юридического лица, так и физические лица, например политики или чиновники, или просто богатые люди, которые себе позволили коллаборационизм, или же напрямую работали на Россию или являются чиновниками российскими. В отношении таких лиц собирается доказательная база относительно их сотрудничества с Россией или поддержки российской агрессии", — пояснил Денис Малюська.
Он уточнил, что сразу после этого Минюст будет подавать документы в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).
"Высший антикоррупционный суд рассматривает дело. Такое рассмотрение будет длиться не более 5 рабочих дней. Соответственно, это будет быстрое рассмотрение, там есть временные лимиты. А также процедурные механизмы, обеспечивающие невозможность затягивания судебного процесса. После вступления в силу решения ВАКС имущество будет переходить в доход государства ", – рассказал глава Министерства юстиции.
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