Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире всеукраинского телемарафона.

"Сначала СНБО будет применять санкции к определенному кругу субъектов, угрожающих территориальной целостности и безопасности нашего государства. Это может быть как бизнес юридического лица, так и физические лица, например политики или чиновники, или просто богатые люди, которые себе позволили коллаборационизм, или же напрямую работали на Россию или являются чиновниками российскими. В отношении таких лиц собирается доказательная база относительно их сотрудничества с Россией или поддержки российской агрессии", — пояснил Денис Малюська.

Он уточнил, что сразу после этого Минюст будет подавать документы в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

"Высший антикоррупционный суд рассматривает дело. Такое рассмотрение будет длиться не более 5 рабочих дней. Соответственно, это будет быстрое рассмотрение, там есть временные лимиты. А также процедурные механизмы, обеспечивающие невозможность затягивания судебного процесса. После вступления в силу решения ВАКС имущество будет переходить в доход государства ", – рассказал глава Министерства юстиции.

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