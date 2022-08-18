Об этом информирует в телеграмме пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

"В минувшие сутки морские пехотинцы Военно-морских сил ВС Украины стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта, в то же время улучшая свое тактическое положение.

Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов", - говорится в сообщении.

Известно, что украинским бойцам удалось ликвидировать самоходную артиллерийскую установку 2С7 "Пион". Потери российских оккупантов уточняют.

Вооруженные силы Украины ликвидировали базу армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в войне с Украиной российские оккупанты несут потери, часто совершают саботаж и прибегают к членоврелдительству из-за деморализации.

Силы специальных операций "Азов" обнародовали видео того, как уничтожили вражеский штаб оккупантов и по меньшей мере одну БМП.

Вооруженные силы Украины ликвидировали базу армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

В течение 17 августа авиация ВСУ атаковала целые армии РФ в районе Нововознесенского и Александровки, также защитники ликвидировали склад снабжения боекомплектом в Белогорке.

С 24 февраля по 18 августа РФ потеряла в войне с Украиной около 44,3 тыс. оккупантов, 1 889 танков, 234 самолета и 197 вертолетов.

Бойцы отдельного отряда специального назначения Нацгвардии уничтожили два вражеских танка в Донецком направлении.

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