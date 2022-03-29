В минувшие сутки уничтожено 17 воздушных целей врага, в том числе 8 самолетов и 3 вертолета, - штаб Воздушных сил ВСУ

Об этом сообщает штаб Воздушных Сил ВСУ, передает Эспрессо.TV .

"28 марта Воздушные Силы поразили 17 воздушных целей: восемь самолетов, три вертолета, четыре БПЛА и две крылатые ракеты рашистов", - говорится в сообщении.

Кроме этого, авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях.

Напомним, на Донбассе сегодня отбиты 7 атак врага, уничтожены 12 танков и 10 БМП, сбит 1 самолет.

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