В минувшие сутки российские войска 19 раз обстреляли жилые кварталы Луганщины
Российские войска за минувшие сутки, 30 апреля, 19 раз открывали огонь по жилым кварталам городов и сел Луганщины
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграмме .
"Еще 12 домов обстреляны россиянами, Золотое-3 разрушено на 70%, враг штурмует Орехово. 19 раз россияне открывали огонь по жилым кварталам городов и сел Луганщины в последний день апреля", – говорится в сообщении.
Он добавил, по шесть массированных артиллерийских обстрелов выдержали Северодонецк и Лисичанск, по три – Рубежное и Попаснянщина. В результате, еще 12 домов стали непригодными для жизни. Пять из них – многоэтажки в Северодонецке, еще две – в Рубежном. В этом городе также произошло возгорание двух частных домов. В Камышевасе разрушено здание сельсовета, школу и многоквартирный дом. В Лисичанске перебит газопровод.
"Пока известно об одном погибшем мужчине, который получил несовместимые с жизнью ранения в ночь с 29 на 30 апреля в Новодружеске", - добавил Гайдай.
- В субботу, 30 апреля, стало известно, что российские войска могут готовить коварные провокации в Луганской области. Там кафиры нашли одежду Вооруженных Сил Украины.
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