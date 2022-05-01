В минувшие сутки российские войска 19 раз обстреляли жилые кварталы Луганщины

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграмме .

"Еще 12 домов обстреляны россиянами, Золотое-3 разрушено на 70%, враг штурмует Орехово. 19 раз россияне открывали огонь по жилым кварталам городов и сел Луганщины в последний день апреля", – говорится в сообщении.



Он добавил, по шесть массированных артиллерийских обстрелов выдержали Северодонецк и Лисичанск, по три – Рубежное и Попаснянщина. В результате, еще 12 домов стали непригодными для жизни. Пять из них – многоэтажки в Северодонецке, еще две – в Рубежном. В этом городе также произошло возгорание двух частных домов. В Камышевасе разрушено здание сельсовета, школу и многоквартирный дом. В Лисичанске перебит газопровод.

"Пока известно об одном погибшем мужчине, который получил несовместимые с жизнью ранения в ночь с 29 на 30 апреля в Новодружеске", - добавил Гайдай.

В субботу, 30 апреля, стало известно, что российские войска могут готовить коварные провокации в Луганской области. Там кафиры нашли одежду Вооруженных Сил Украины.