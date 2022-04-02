В минувшие сутки отбили 2 атаки врага, уничтожили 80 оккупантов и 9 единиц техники, - ОТУ "Восток"

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход" на Facebook.

Потери неприятеля составили: личного состава – до 80, танков – 3, БМП – 2, артиллерийских систем, минометов – 1, АО – 3.

Напомним, сегодня, 2 апреля, стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

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