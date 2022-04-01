В минувшие сутки оккупанты обстреливали Харьковщину из артиллерии, минометов, танков и "Градов". По центру Харькова ударили ракетой
В Харьковской области оккупанты активно обстреливали область из разных типов оружия, кроме авиации
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегуб.
"За минувшие сутки российские оккупационные войска наносили артиллерийские, минометные, танковые обстрелы по районам Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, ХТЗ, Холодная Гора, Кулиничи, Большая Даниловка, Дергачи. Всего зафиксировано около 46 ударов. типа "Град" и 1 ракетный удар в центральную часть города", - говорится в сообщении.
Также глава Харьковской ОГА отметил, что не наблюдалось враждебной активности.
"Но есть определенная активность БПЛА противника, которые совершали полеты в разведывательных целях", - добавил Олег Синегуб.
Из Изюмского района начали эвакуировать жителей, чтобы предотвратить возможные последствия из-за активных боевых действий в этом направлении.
"Харьковщина ежедневно получает гуманитарную помощь. Областной логистический штаб работает круглосуточно. Получили грузы из Полтавы, Львова, Винницы, Волыни, а также международных партнеров – Польши, Чехии и др.", – написал Олег Синегуб и добавил, что все полученное передают на пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты" Харькова, волонтерам, адресно помогающим гражданам.
Также отправляют гуманитарные грузы в общины области.
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