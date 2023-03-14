Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество В Минцифры сказали, будут ли рассылать повестки через Дию

В Минцифры сказали, будут ли рассылать повестки через Дию

14 мартa, 2023 вторник
12:19
Общество

В приложении для смартфонов "Дия" не будет цифровых повесток. Реестр "Оберег", где хранятся данные о военнообязанных, не имеет отношения к Дии

Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

Ранее военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования полковник Владимир Арап заявил журналистам, что реестр "Оберег" со всеукраинской базой мужчин от 18 до 60 лет скоро может быть передан в Дию, а значит, там могут появиться цифровые повестки.

Комментируя эту информацию, Мстислав Баник сказал: "В Дии повесток не будет. Что касается военного учета — данные о военнообязанных находятся в реестре "Оберег", который принадлежит Минобороны. К Дии этот реестр не имеет никакого отношения, потому что Дия — это не реестр".

  • Ранее министр обороны Алексей Резников заявил , что работники военкоматов вынуждены раздавать повестки в общественных местах, поскольку не все военнообязанные регистрируются после смены места жительства.
Новости
Украина
Дія
Читайте также:
13 мартa, 2023 понедельник
Последний абсолютный чемпион в супертяжелом весе дал прогноз на бой Усика против Фьюри
13 мартa, 2023 понедельник
С севера Бахмута противник начал двигаться по трассе, ведущей к Славянску, - Згурец
14 мартa, 2023 вторник
Китай впервые с 2020 года возобновит выдачу всех типов виз для иностранцев
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.07
    Покупка 38.07
    Продажа 38.84
  • EUR
    Покупка 40.15
    Продажа 41.04
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
14 мартa
12:44
Обновлено
Россияне ударили по центру Краматорска: один человек погиб, трое ранены
12:29
санкции против РФ
РФ за год санкций смогла накопить около $80 млрд в виде зарубежных активов, - Bloomberg
12:07
Эксклюзив
Визит Си Цзиньпина к Путину - это сигнал для США, что "Россия не проигрывает", - дипломат Осипенко
12:06
OPINION
Ростислав Павленко
G7 пересмотрят в марте потолок цен на нефть из России
12:02
В Киеве сократят количество блокпостов, часть переведут в спящий режим
11:53
К коалиции по спецтрибуналу для РФ присоединились еще две страны, - Кулеба
11:49
Верховная Рада
Совету предлагают признать рашизм идеологией, лежащей в основе госполитики РФ
11:30
Россияне обстреляли Волчанск в Харьковской области: погибла женщина
11:19
В МИДе РФ объявили о продлении "зернового соглашения" на 60 дней
10:48
Гимн РФ на переменах: в Центре нацсопротивления рассказали, как оккупанты превращают школы Херсонщины в очаги пропаганды
10:27
Россия держит в Черном море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"
10:20
Эксклюзив
Ситуация на Донецком направлении похожа на оперативный тупик, - офицер ВСУ Прозапас
10:14
В части Киева и области действуют графики стабилизационных отключений света: названа причина
10:08
OPINION
"Оскар" для "Навального": как Россия отравила Запад
09:51
Финляндия рассматривает возможность передачи Украине истребителей Hornet
09:47
Инфографика
Курс валют на 14 марта: цены в украинских обменниках
09:34
Эксклюзив
Часов Яр является основной целью россиян для окружения Бахмута, - Згурец
09:15
В Волчанске вражеским обстрелам подверглись пожарная часть и дома, уничтожены два автомобиля спасателей
08:46
Во время наступления на Черниговщине россияне применяли давление массой и тактику устрашения, планируя захватить Киев, - генерал-майор Николюк
08:45
За прошедшие сутки Россия убила 3 мирных жителей Донецкой области, 14 ранила
08:44
OPINION
Николай Княжицкий
Оскароносный фильм "Навальный". Что с ним не так?
08:13
Инфографика
Россия потеряла в Украине за сутки 740 солдат, 15 бронемашин и 11 беспилотников
08:13
Япония
За 2022 год Япония передала Украине более $1,6 млрд финансовой и материальной помощи
08:02
OPINION
Кто пригласил пропагандистку Альбац в Украину?
07:38
Китай впервые с 2020 года возобновит выдачу всех типов виз для иностранцев
07:28
Байден и Сунак обсудили продолжение поддержки Украины и вызовы, которые создает Китай
07:07
В Евросоюзе работают над созданием собственного закона об "иноагентах", - Politico
06:51
Россияне пытаются прорвать оборону в двух направлениях, а ВСУ отразили более 100 вражеских атак, - Генштаб
06:15
ВООЗ
В ВОЗ надеются объявить о завершении пандемии COVID-19 в этом году
05:59
Евросоюз уже на следующей неделе может утвердить план совместной закупки боеприпасов для Украины, - Bloomberg
05:38
Путин оказывает давление на Кадырова, требуя увеличить количество чеченцев на войне в Украине, - ISW
05:35
КНДР провела испытания ракет
Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
05:07
В Кремле считают "президентские амбиции" Пригожина угрозой режиму Путина, - ISW
04:39
Байден подтвердил, что будет разговаривать с Си Цзиньпином
04:12
подлодка
США и Великобритания договорились обеспечить Австралию атомными подводными лодками
03:44
Госдеп США считает, что Лукашенко поехал в Иран в интересах России
03:16
"Сравнили заметки на пути к победе": Резников и Остин побеседовали накануне встречи в формате "Рамштайн"
02:48
хакер
Грузия по запросу ФБР передала США российского хакера
02:20
С 24 февраля армия РФ убила в Украине более 8 тысяч мирных жителей, - ООН
02:10
Дмитрий Кулеба
"Впервые в истории украинской дипломатии": Кулеба объявил открытый отбор на должности послов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV