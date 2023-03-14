В Минцифры сказали, будут ли рассылать повестки через Дию
В приложении для смартфонов "Дия" не будет цифровых повесток. Реестр "Оберег", где хранятся данные о военнообязанных, не имеет отношения к Дии
Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.
Ранее военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования полковник Владимир Арап заявил журналистам, что реестр "Оберег" со всеукраинской базой мужчин от 18 до 60 лет скоро может быть передан в Дию, а значит, там могут появиться цифровые повестки.
Комментируя эту информацию, Мстислав Баник сказал: "В Дии повесток не будет. Что касается военного учета — данные о военнообязанных находятся в реестре "Оберег", который принадлежит Минобороны. К Дии этот реестр не имеет никакого отношения, потому что Дия — это не реестр".
- Ранее министр обороны Алексей Резников заявил , что работники военкоматов вынуждены раздавать повестки в общественных местах, поскольку не все военнообязанные регистрируются после смены места жительства.
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