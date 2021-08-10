В Минцифры объяснили, почему электронный паспорт безопаснее бумажного

Об этом Вискуб сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.



"Почему мы считаем, что электронный паспорт является безопасней, чем его бумажный аналог. Простое объяснение: мы с вами всю жизнь в различных ситуациях оставляли бумажную копию в банках, в других учреждениях, и никто из нас не понимал, как эти копии бумажных паспортов затем используются . Этих копий много на руках у злоумышленников, много таких копий в сети интернет продается. Если мы говорим о предоставлении электронной копии цифрового паспорта, то такая электронная копия всегда подписывается электронной подписью и мы четко понимаем, когда была предоставлена эта копия ", - сказал Вискуб .



Кроме того, добавил он, на копии остается специальная метка, которая также подписывается электронной подписью, в которой отмечается, кому именно было предоставлено эту копию. При этом, такая копия не может быть использована дважды.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb