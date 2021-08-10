В Минцифры объяснили, почему электронный паспорт безопаснее бумажного
По словам заместителя министра цифровой трансформации Алексея Вискуба, электронный паспорт является безопаснее его бумажного аналога
Об этом Вискуб сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Почему мы считаем, что электронный паспорт является безопасней, чем его бумажный аналог. Простое объяснение: мы с вами всю жизнь в различных ситуациях оставляли бумажную копию в банках, в других учреждениях, и никто из нас не понимал, как эти копии бумажных паспортов затем используются . Этих копий много на руках у злоумышленников, много таких копий в сети интернет продается. Если мы говорим о предоставлении электронной копии цифрового паспорта, то такая электронная копия всегда подписывается электронной подписью и мы четко понимаем, когда была предоставлена эта копия ", - сказал Вискуб .
Кроме того, добавил он, на копии остается специальная метка, которая также подписывается электронной подписью, в которой отмечается, кому именно было предоставлено эту копию. При этом, такая копия не может быть использована дважды.
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