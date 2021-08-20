В Минцифры объяснили, как получить COVID-сертификат в "Дии"
COVID-сертификаты появятся в "Дии" после обновления приложения в PlayMarket и AppStore
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Согласно сообщению, Минцифры пока завершает бета-тестирование COVID-сертификата и уже направило обновления в PlayMarket и AppStore. После получения подтверждения документ появится в "Операции".
В пресс-служба отметили, что сгенерировать COVID-сертификат смогут все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации.
Для того, чтобы сгенерировать сертификат, приложение "Дия" необходимо обновить до последней версии. Далее пользователь должен найти меню "Услуги" и в нем выбрать "COVID-сертификат", после чего подписать Дия.Пидписом заявление на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в "Дии". Далее следует нажать "Получить сертификат" и дождаться, пока документ появится в смартфони.о,
- Напомним, в начале августа украинские COVID-сертификаты прошли успешное техническое оценивания с требованиями Евросоюза.
- Минцифры 17 августа запустило бета-тестирования COVID сертификатов на операционной системе Android.
- Европейский Союз-18 августа официально признал соответствие украинских COVID сертификатов в приложении "Дия" европейским
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