В Минцифры объяснили, как получить COVID-сертификат в "Дии"

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.



Согласно сообщению, Минцифры пока завершает бета-тестирование COVID-сертификата и уже направило обновления в PlayMarket и AppStore. После получения подтверждения документ появится в "Операции".



В пресс-служба отметили, что сгенерировать COVID-сертификат смогут все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации.



Для того, чтобы сгенерировать сертификат, приложение "Дия" необходимо обновить до последней версии. Далее пользователь должен найти меню "Услуги" и в нем выбрать "COVID-сертификат", после чего подписать Дия.Пидписом заявление на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в "Дии". Далее следует нажать "Получить сертификат" и дождаться, пока документ появится в смартфони.о,

Напомним, в начале августа украинские COVID-сертификаты прошли успешное техническое оценивания с требованиями Евросоюза.

Минцифры 17 августа запустило бета-тестирования COVID сертификатов на операционной системе Android.

Европейский Союз-18 августа официально признал соответствие украинских COVID сертификатов в приложении "Дия" европейским