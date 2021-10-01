В Минцифры анонсировали новые сервисы в "Дии"
В "Дии" будут новые сервисы
Об этом заявила руководитель проектов цифровой трансформации Министерства цифровой трансформации Украины Оксана Литвинова, передает РБК-Украина .
Появятся новые сервисы:
- можно будет получать сообщение о судебном заседании;
- возможность уплаты штрафа по постановлению об административном правонарушении;
- получение электронного судебного решения, которое можно будет подавать в органы государственной власти в электронном формате.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+5
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.49
Покупка 26.49Продажа 26.71
-
EUR
Покупка 30.6Продажа 31.02
- Актуальное
- Важное
2021, пятница
1 октября
15:08
PR
Natali Bolgar – украинский бренд женской одежды выпустил новую осеннюю коллекцию Office 2021
14:55
В сентябре оккупанты завезли в ОРДЛО более 5 тыс. тонн горючего и новые партии вооружения и боеприпасов, - разведка
13:45
"С ужасом узнала о количестве гражданских жертв": посол Великобритании призвала РФ вывести войска из Украины и допустить наблюдателей
13:07
НБУ запускает в обращение памятную монету в честь непобедимого украинского борца Ивана Поддубного
10:00
Кабмин разрешил Витренко решать кадровые вопросы Нафтогаза без согласования с наблюдательным советом
09:35
Под угрозой заключения: Саакашвили заявил о возвращении в Грузию, его политсила и полиция об этом не знают
09:22
Бил и душил, требуя признания: подполковнику полиции в Харьковской области сообщили о подозрении в истязании
08:54
Более 12 тыс. заражений коронавирусом зафиксировано в Украине в течение суток, 172 пациента умерли
08:43
Водители с сегодняшнего дня должны ездить с включенными фарами днем на загородных дорогах, - полиция
08:30
Судебная реформа: глава ССУ заявил, что орган будет выполнять закон о Высшем совете правосудия, посол Великобритании выступила за ускорение изменений, - ОПУ