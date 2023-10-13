В Минцифри заявили о критической ситуации с интернет-провайдерами в Киеве: не готовы к обесточениям
В Киеве только 9% абонентов фиксированных сетей интернета подключены к сетям на базе PON, которые устойчивы к длительным обесточениям. Это критическая ситуация
Об этом директор Департамента по развитию фиксированного интернета Минцифры Юрий Мацик сказал в интервью Liga.NET .
"На сегодняшний день только 37% абонентов фиксированных сетей имеют подключение к интернет-сетям на базе PON, которые устойчивы к длительным обесточениям. Это средний показатель по Украине", - сказал он.
По его словам, даже область более готова к обесточениям, чем столица.
"В Киевской, Ровенской, Тернопольской областях это около 60%, а вот в Киеве – 9%, это критическая ситуация", – сказал Мацик.
Он пояснил, что провайдеры в основном используют старые технологии, не поддерживающие PON.
Минцифра активно общается с киевскими операторами с просьбой более активно развивать сети, некоторые уже планируют обновление и активно принимают заявки на подключение новых сетей, отметил представитель ведомства.
По его оценкам, в целом прирост абонентов PON в Украине за прошлый год составил 28%.
Мацик призвал граждан самостоятельно готовиться к возможным обесточениям: найти провайдера, обеспечивающего подключение на базе PON, приобрести павербанк или другой источник бесперебойного питания для Wi-Fi-роутера.
Что известно об отопительном сезоне в Украине
13 августа глава правительства Денис Шмигаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов .
18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 21 сентября, что украинская энергетическая система полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода. В то же время глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал бизнес и простых украинцев уже сейчас готовиться к возможным блекаутам из-за вероятных массированных атак РФ.
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