В Минцифри рассказали, когда в "Дии" появятся справки о ПЦР-тестах и выздоровлении от COVID-19

Об этом пишет ТСН .



По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, справка о выздоровлении от COVID-19 может стать доступной в приложении "Действие" уже на этой неделе, как и информация о ПЦР-тестах.



Справка о выздоровлении будет действовать в течение 90 дней. Однако, как считать эти дни, в Министерстве здравоохранения (МОЗ) и Минцифри отличается. По информации Минздрава, справку смогут получить только те, кто поправился после запуска этой функции в "Дии". По словам Федорова, Минцифры предусмотрело, что справку смогут сгенерировать все выздоравливающие за последние 90 дней. Конечные детали правительство еще согласовывает.



Федоров отметил, что для формирования сертификата в "Действии" врач должен обязательно внести информацию о выздоровлении пациента в электронную систему здравоохранения. На этой основе будет формироваться COVID-сертификат, который будет действителен 90 дней.

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