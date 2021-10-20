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В Минцифри объяснили мошенническую схему оформления кредитов через "Дию"

20 октября, 2021 среда
14:31

В Министерстве цифровой трансформации объяснили принцип работы мошеннической схемы оформления кредитов через "Дию"

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал в интервью УНИАН .

По словам Федорова, с мобильным приложением "Дия" связано очень мало мошенничеств с кредитами, поскольку непосредственно через него трудно оформить ссуду в банке. Так, из более 500 обращений по мошенничеств по кредитам, которые поступили в полицию с начала года, только в одном говорилось о "Дии" - причастную мошенницу поместили под домашний арест.

"Как это происходит, конкретный пример. Есть мошенник, который, зная паспортные данные и номер телефона своей жертвы, взламывает ее почту, находит на почте копии документов, например, паспорта, делает дубль sim-карты, с помощью недобросовестных сотрудников банка открывает счет, после чего авторизуется в "Дии" через BankID. После этого мошенник идет в финансовое учреждение, нарушившее условия идентификации, и получает деньги. То есть в этом звене было возбуждено много правил, и "Дия" здесь ни при чем ", - пояснил Федоров.

Министр добавил, что через "Дию" напрямую невозможно взять кредит, поскольку в сервисе отключены все финансовые учреждения, выдающие "быстрые деньги". Сейчас ведомство также тестирует сервис, с помощью которого пользователь каждый раз получать уведомления о проверке его кредитной истории, без чего кредит не выдается. Благодаря этому можно будет вовремя остановить процесс выдачи кредита мошенникам.

Федоров добавил, что сейчас Минцифры тестирует дополнительный этап идентификации. При идентификации через BankID и генерировании электронной подписи, планируется добавить функцию, с которой нужно будет приложить к телефону ID-карту или заграничный паспорт, чтобы зчитався NFC. Таким образом, невозможно будет провести любую чувствительную операцию, если пользователь не пройдет три этапа: не "подпишет" документ лицом, не приложит физический паспорт к телефону и не зайдет через BankID.

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Дія
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