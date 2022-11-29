В Минцифре заявили о намерении приобрести "большую партию из тысяч Starlink для Украины"
Министерство цифровой трансформации планирует закупить для Украины еще несколько тысяч терминалов спутниковой связи Starlink
Об этом глава Минцифры Михаил Федоров сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Пока мы говорим о возможности купить новую большую партию из тысяч Starlink для Украины. Я очень быстро получаю обратную связь. Вижу, что они (SpaceX, - ред.) хотят нам помочь и помогают", - заявил чиновник.
Он отметил, что при содействии его команды в Украину было завезено суммарно более 22 тыс. Starlink.
"У нас прямая коммуникация с компанией SpaceX и прямая коммуникация с Илоном Маском... Несмотря на публичные дискуссии по финансированию, Маск и публично, и в нашей коммуникации заверил, что в любой ситуации Starlink будет работать даже несмотря на финансовые вопросы ", - подчеркнул Федоров.
- После 24 февраля терминалы Starlink начали массово поступать в Украину от международных партнёров. В конце августа компания SpaceX почти вдвое снизила для украинцев стоимость Интернета.
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