В Минцифре запустили официальный сайт для помощи Украине в криптовалюте, - Федоров
Запустили официальный сайт для криптодонатов Aid For Ukraine
Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в телеграмме, информирует Еспресо.TV .
"Спасибо каждому, кто уже помог и помогает. Уверен, что сможем собрать еще больше для нашей армии. Важно, чтобы международная поддержка криптосообщества наших защитников продолжала расти", - рассказал чиновник.
Министр отметил, что собранные средства пойдут на киберзащиту, информационное противодействие российской пропаганде и техническую помощь ВСУ:
"Отправляйте донаты на Aid For Ukraine. Выбирайте сумму в избранных криптоактивах, подключайте кошелек и подтверждайте транзакцию. Распространяйте ссылку среди ваших украинских и международных друзей".
Михаил Фёдоров добавил, что Aid For Ukraine запустили Минцифра вместе с блокчейн-компанией Everstake и криптобиржей FTX.
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