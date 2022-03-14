В Минцифре запустили официальный сайт для помощи Украине в криптовалюте, - Федоров

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в телеграмме, информирует Еспресо.TV .

"Спасибо каждому, кто уже помог и помогает. Уверен, что сможем собрать еще больше для нашей армии. Важно, чтобы международная поддержка криптосообщества наших защитников продолжала расти", - рассказал чиновник.

Министр отметил, что собранные средства пойдут на киберзащиту, информационное противодействие российской пропаганде и техническую помощь ВСУ:

"Отправляйте донаты на Aid For Ukraine. Выбирайте сумму в избранных криптоактивах, подключайте кошелек и подтверждайте транзакцию. Распространяйте ссылку среди ваших украинских и международных друзей".

Михаил Фёдоров добавил, что Aid For Ukraine запустили Минцифра вместе с блокчейн-компанией Everstake и криптобиржей FTX.

Напомним, авиакомпания SkyUp, чтобы выжить и платить налоги, предлагает свои самолеты в мокрый лизинг.

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