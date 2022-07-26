В Минцифре рассказали, сколько Starlink работают на победу Украины
Терминалы Starlink помогают спасателям, пожарным, врачам и волонтерам получать качественный интернет в сложных условиях
Об этом в своем телеграмм-канале написал глава Минцифры Михаил Федлоров.
"В Украине более 12 тысяч терминалов Starlink. Они помогают спасателям, пожарным, врачам и волонтерам получать качественный интернет в сложных условиях", - рассказал министр.
Далее он сообщил, что в Украине терминалы тестируются в наиболее экстремальных условиях, и эти данные передаются разработчикам.
"Война – время вызовов и нестандартных решений. Наша команда проверила, сможет ли терминал работать в пути на скорости 130 км/ч. Результаты передаем в SpaceX", - добавил Михаил Федоров.
Также он добавил видео с ходом тест-драйва.
- Отметим, что на прошлой неделе Компания SpaceX вывела на орбиту 46 новых интернет-спутников Starlink.
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