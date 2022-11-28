В Минцифре объяснили, как снять себя с учета внутренне перемещенных лиц
Минцифры рассказывает, как отменить действие справки о взятии на учет внутри перемещенных лиц
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Одним из оснований для отмены действия справки ВПЛ является заявление о ее отказе.
"С 19.04.2022 года решение об отмене действия справки ВПЛ может приниматься уполномоченным лицом территориального общества/ЦНАП, а именно после предоставления уведомления лицом по месту получения справки ВПЛ о возвращении к заброшенному постоянному месту жительства", - говорится в сообщении.
Однако есть исключение, это владельцы поврежденного или уничтоженного недвижимого имущества в результате боевых действий, вызванных военной агрессией РФ, подавших заявку на возмещение.
Обращение ВПЛ пишет в произвольной форме, в которой отмечает: ФИО, дату рождения, при наличии - Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, номер справки ВПЛ, основание для отмены (возвращение к заброшенному месту жительства).
Для того чтобы сняться с учета внутренне перемещенных лиц, необходимо обратиться с заявлением в:
- структурное подразделение по социальной защиты населения исполнительного органа;
- Центр предоставления административных услуг;
- Управление социальной защиты населения.
Кроме того, заявление об отмене справки можно подать через Портал Дия.
"Решение об отмене действия справки ВПЛ принимается руководителем уполномоченного органа по месту жительства и предоставляется внутренне перемещенному лицу в течение трех дней со дня принятия такого решения или направляется в адрес места жительства, указанный в справке. На основании принятого решения в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лиц безотлагательно вносится запись об отмене действия справки", - добавляют в пресс-службе.
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