Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Одним из оснований для отмены действия справки ВПЛ является заявление о ее отказе.

"С 19.04.2022 года решение об отмене действия справки ВПЛ может приниматься уполномоченным лицом территориального общества/ЦНАП, а именно после предоставления уведомления лицом по месту получения справки ВПЛ о возвращении к заброшенному постоянному месту жительства", - говорится в сообщении.

Однако есть исключение, это владельцы поврежденного или уничтоженного недвижимого имущества в результате боевых действий, вызванных военной агрессией РФ, подавших заявку на возмещение.

Обращение ВПЛ пишет в произвольной форме, в которой отмечает: ФИО, дату рождения, при наличии - Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, номер справки ВПЛ, основание для отмены (возвращение к заброшенному месту жительства).

Для того чтобы сняться с учета внутренне перемещенных лиц, необходимо обратиться с заявлением в:

структурное подразделение по социальной защиты населения исполнительного органа;

Центр предоставления административных услуг;

Управление социальной защиты населения.

Кроме того, заявление об отмене справки можно подать через Портал Дия.

"Решение об отмене действия справки ВПЛ принимается руководителем уполномоченного органа по месту жительства и предоставляется внутренне перемещенному лицу в течение трех дней со дня принятия такого решения или направляется в адрес места жительства, указанный в справке. На основании принятого решения в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лиц безотлагательно вносится запись об отмене действия справки", - добавляют в пресс-службе.

Примеры заявлений.