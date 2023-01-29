В Минцифре объяснили, как скоро у Дии появится военный билет
По словам представителя Минцифры Мстислава Баника, военный билет у Дии появится "рано или поздно", однако нельзя сказать, что специалисты работают над этим именно сейчас
Об этом руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник рассказал The Village.
"Военный билет появится в Дии рано или поздно, но не могу сказать, что мы сейчас над этим работаем", - заявил он.
Мстислав Баник также подчеркнул, что повестки из-за приложения военнообязанных не будут получать.
- Напомним, в конце декабря в Дии также стартовало бета-тестирование двух новых услуг: замены водительского удостоверения и получение выписки о несудимости.
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