Об этом руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник рассказал The Village.

"Военный билет появится в Дии рано или поздно, но не могу сказать, что мы сейчас над этим работаем", - заявил он.

Мстислав Баник также подчеркнул, что повестки из-за приложения военнообязанных не будут получать.

Напомним, в конце декабря в Дии также стартовало бета-тестирование двух новых услуг: замены водительского удостоверения и получение выписки о несудимости.

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