В Минцифре назвали новые техкомпании, покидающие рынок России
За последние сутки Россию полностью или частично покинули такие известные бренды, как Xerox, Panasonic, Ericsson и ряд других
Об этом написал в Телеграмме Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Еспресо.TV
"Благодарны техкомпаниям, которые реагируют на наши официальные письма и продолжают покидать рынок РФ и вводить еще больше санкций против страны-агрессора", - отметил чиновник.
Далее он привел перечень тех, кто поддержал Украину и ввел ограничения против россиян за последние сутки:
- Slack принялась удалять рабочие чаты российских пользователей без предупреждения. К примеру, это произошло с командой Сбербанка. Но пока компания не сообщала об этом официально.
- Indeed отменила все рабочие места на российских военных/государственных предприятиях, остановила свой российский сайт и заменила все объявления о поиске работы на сообщения о вторжении в Украину.
- Xerox приостановила поставки с начала войны РФ против Украины.
- Panasonic приостановила поставки в РФ.
- Citrix приостановила продажи и поддержку организациям в РФ и Беларуси.
- NCR вышла из рынка РФ.
- Ericsson приостановила свои поставки в Россию.
- STALKER вышла из РФ. Студия GSC Game World, разрабатывавшая серию компьютерных игр STALKER, перестает продавать свой продукт россиянам.
В следующем сообщении министр добавил, что по инициативе Минцифры в России и Беларуси перестали работать основные компании, выдающие сертификаты безопасности SSL и TLS для вебсайтов, а именно GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid.
"Наличие сертификатов означает, что ресурсы надежно защищены и им можно передавать свои персональные данные. Например, предоставить реквизиты карты, чтобы они вводились автоматически, когда вы хотите что-то приобрести. Компании больше не будут выпускать сертификаты для российских и белорусских сайтов и обновлять имеющиеся. Поэтому они автоматически станут опасными для всех пользователей, а браузеры по всему миру их будут блокировать. Фактически это означает смерть протокола https в России и Беларуси", - пояснил Михаил Федоров.
- Напомним, вчера, 14 марта, Минцифра также отчиталась о большом перечне известных компаний, идущих с рынка России.
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