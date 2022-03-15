В Минцифре назвали новые техкомпании, покидающие рынок России

Об этом написал в Телеграмме Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Еспресо.TV

"Благодарны техкомпаниям, которые реагируют на наши официальные письма и продолжают покидать рынок РФ и вводить еще больше санкций против страны-агрессора", - отметил чиновник.

Далее он привел перечень тех, кто поддержал Украину и ввел ограничения против россиян за последние сутки:

Slack принялась удалять рабочие чаты российских пользователей без предупреждения. К примеру, это произошло с командой Сбербанка. Но пока компания не сообщала об этом официально.

Indeed отменила все рабочие места на российских военных/государственных предприятиях, остановила свой российский сайт и заменила все объявления о поиске работы на сообщения о вторжении в Украину.

Xerox приостановила поставки с начала войны РФ против Украины.

Panasonic приостановила поставки в РФ.

Citrix приостановила продажи и поддержку организациям в РФ и Беларуси.

NCR вышла из рынка РФ.

Ericsson приостановила свои поставки в Россию.

STALKER вышла из РФ. Студия GSC Game World, разрабатывавшая серию компьютерных игр STALKER, перестает продавать свой продукт россиянам.

В следующем сообщении министр добавил, что по инициативе Минцифры в России и Беларуси перестали работать основные компании, выдающие сертификаты безопасности SSL и TLS для вебсайтов, а именно GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid.

"Наличие сертификатов означает, что ресурсы надежно защищены и им можно передавать свои персональные данные. Например, предоставить реквизиты карты, чтобы они вводились автоматически, когда вы хотите что-то приобрести. Компании больше не будут выпускать сертификаты для российских и белорусских сайтов и обновлять имеющиеся. Поэтому они автоматически станут опасными для всех пользователей, а браузеры по всему миру их будут блокировать. Фактически это означает смерть протокола https в России и Беларуси", - пояснил Михаил Федоров.

Напомним, вчера, 14 марта, Минцифра также отчиталась о большом перечне известных компаний, идущих с рынка России.

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