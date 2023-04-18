В Минцифре анонсировали существенное снижение цен на мобильные звонки в Европу
Совет ЕС одобрил предложение о взаимной с Украиной отмене дополнительных сборов за мобильную связь
Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в telegram .
"Приближаемся к мобильному роумингу с ЕС. Чтобы украинцы не платить дополнительные сборы за связь в Европе, а европейцы — в Украине. Совет ЕС одобрил предложение и дал зеленый свет для двустороннего решения", - написал Федоров.
Он объяснил, что благодаря этому цены на звонки близким в Европе для украинцев снизятся.
"Операторы не будут списывать по 30 грн в минуту разговора. Не нужно будет и менять SIM-карты во время поездок по Европе. Кроме этого, права потребителей будут защищены по правилам ЕС", - пообещал Федоров.
Вице-премьер добавил, что финальное решение должно одобрить Комитет ассоциации в торговом составе.
"Команда Минцифры, национальная комиссия по регулированию в сфере электронных коммуникаций, радиочастот и почтовой связи, операторы и телеком-регулятор работают, чтобы Украина как можно быстрее присоединилась к зоне Roam like at home", - заверил Федоров.
- 3 февраля европейские и украинские операторы связи подписали совместное заявление-меморандум о продлении договоренностей о доступном роуминге для украинских беженцев.
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