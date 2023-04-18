Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в telegram .

"Приближаемся к мобильному роумингу с ЕС. Чтобы украинцы не платить дополнительные сборы за связь в Европе, а европейцы — в Украине. Совет ЕС одобрил предложение и дал зеленый свет для двустороннего решения", - написал Федоров.

Он объяснил, что благодаря этому цены на звонки близким в Европе для украинцев снизятся.

"Операторы не будут списывать по 30 грн в минуту разговора. Не нужно будет и менять SIM-карты во время поездок по Европе. Кроме этого, права потребителей будут защищены по правилам ЕС", - пообещал Федоров.

Вице-премьер добавил, что финальное решение должно одобрить Комитет ассоциации в торговом составе.

"Команда Минцифры, национальная комиссия по регулированию в сфере электронных коммуникаций, радиочастот и почтовой связи, операторы и телеком-регулятор работают, чтобы Украина как можно быстрее присоединилась к зоне Roam like at home", - заверил Федоров.