В Минсоцполитики сказали, кто имеет право на бесплатный протез еще до установления инвалидности
Не дожидаясь установления инвалидности процесс протезирования могут начинать все украинцы, подвергшиеся ампутации конечностей в результате войны
Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.
Нужно ли платить за протез
Протезирование в Украине – бесплатное.
"Чтобы получить качественный протез, не нужно собирать средства и ехать за границу. Государство обеспечивает протезом каждого, кто в нем нуждается. Деньги на это каждый год предусмотрены в бюджете. Государство также покрывает и обслуживание и ремонт протеза", - пояснила она.
Кто имеет право на бесплатный протез
На безвозмездный протез имеют право все украинцы, не только военные. А именно:
- военнослужащие и служащие правоохранительных органов, ветераны
- пострадавшие от войны гражданские граждане
- люди с инвалидностью, которые получили инвалидность не из-за боевых действий
- дети с инвалидностью, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Военные обеспечиваются двумя видами протезов: механическим и электрическим.
Как получить протез
По ее словам, необходимо предоставить документы для бесплатного получения протезов по государственной программе. Это можно сделать в несколько способов:
- Если человек еще в больнице – можно обратиться к социальному работнику, который есть в медучреждении. Если социального работника нет – нужно обратиться к врачу с просьбой пригласить работника из территориального отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, который поможет подать документы
- Также можно обратиться в ближайший ЦНАП или в местный орган социальной защиты населения
- Или подать документы онлайн через электронный кабинет лица с инвалидностью. При первичной регистрации необходимо подгрузить сканированную копию или фотокопию заключения МСЭК или ЛКК или ВЛК в поле "Документ, предоставляющий право на льготу". Инструкция, как зарегистрироваться в кабинете лица с инвалидностью, есть на сайте министерства – раздел Лицам с инвалидностью – внизу страницы Информация по пользованию Электронным кабинетом лица с инвалидностью.
Получить направление:
Направление на обеспечение протезом придет в электронном кабинете лица с инвалидностью даже если вы подавали документы не через этот кабинет, а, например, в ЦНАПе.
"Поэтому советуем в любом случае зарегистрироваться в электронном кабинете. Направление позволяет выбрать любое протезное предприятие", - отмечает Жолнович.
Обратиться к протезному предприятию:
Обратиться туда можно любым способом: онлайн, по телефону, в больнице через соцработника или руководителя реабилитационного отделения. Перечень протезных предприятий здесь.
Подать официальную заявку (в бумажной или электронной форме) в протезное предприятие: фото или сканкопию заявки нужно загрузить в электронный кабинет, если подаете заявку через электронный кабинет.
Далее предприятие начинает производить протез, также происходит взаимодействие с работниками предприятия при изготовлении протеза (примерка и тд).
В течение 45 рабочих дней бесплатно получить готовый протез: при простых случаях на изготовление протеза достаточно 3 недели. Максимальное время ожидания с момента подачи документов к обеспечению протезом – 3 месяца.
Нужно ли иметь установленную инвалидность, чтобы получить протез
Если человек пострадал в результате войны, для обеспечения протеза не следует ожидать установления инвалидности.
Однако в других случаях установление инвалидности требуется.
Какие документы необходимы для бесплатного протезирования
- Паспорт гражданина Украины (или вид на постоянное/временное проживание; удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите; временное удостоверение гражданина Украины) и идентификационный код
- Справка об обстоятельствах травмы командира воинской части (для военных)
- Вывод ВЛК (для военных) или ЛКК (для гражданских)
- Удостоверение УБД при наличии (для военных)
Какую стоимость протеза возмещает государство
Для военных сумма компенсации втрое больше по сравнению с гражданскими. По состоянию на сегодняшний день максимальная компенсация стоимости протеза - 2 млн грн.
"Сумма покрывает достаточно серьезные пожелания и высокие функциональные возможности протеза как верхних, так и нижних конечностей. Для каждого типа протеза государство определяет предельную стоимость. Тип протеза определяет либо ВЛК, либо протезное предприятие", - говорят в ведомстве.
- 23 марта в Центре "Несокрушимые" открыли новую протезную мастерскую, где одновременно будут работать 10 специалистов.
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