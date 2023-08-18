Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Нужно ли платить за протез

Протезирование в Украине – бесплатное.

"Чтобы получить качественный протез, не нужно собирать средства и ехать за границу. Государство обеспечивает протезом каждого, кто в нем нуждается. Деньги на это каждый год предусмотрены в бюджете. Государство также покрывает и обслуживание и ремонт протеза", - пояснила она.

Кто имеет право на бесплатный протез

На безвозмездный протез имеют право все украинцы, не только военные. А именно:

военнослужащие и служащие правоохранительных органов, ветераны

пострадавшие от войны гражданские граждане

люди с инвалидностью, которые получили инвалидность не из-за боевых действий

дети с инвалидностью, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Военные обеспечиваются двумя видами протезов: механическим и электрическим.

Как получить протез

По ее словам, необходимо предоставить документы для бесплатного получения протезов по государственной программе. Это можно сделать в несколько способов:

Если человек еще в больнице – можно обратиться к социальному работнику, который есть в медучреждении. Если социального работника нет – нужно обратиться к врачу с просьбой пригласить работника из территориального отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, который поможет подать документы Также можно обратиться в ближайший ЦНАП или в местный орган социальной защиты населения Или подать документы онлайн через электронный кабинет лица с инвалидностью. При первичной регистрации необходимо подгрузить сканированную копию или фотокопию заключения МСЭК или ЛКК или ВЛК в поле "Документ, предоставляющий право на льготу". Инструкция, как зарегистрироваться в кабинете лица с инвалидностью, есть на сайте министерства – раздел Лицам с инвалидностью – внизу страницы Информация по пользованию Электронным кабинетом лица с инвалидностью.

Получить направление:

Направление на обеспечение протезом придет в электронном кабинете лица с инвалидностью даже если вы подавали документы не через этот кабинет, а, например, в ЦНАПе.

"Поэтому советуем в любом случае зарегистрироваться в электронном кабинете. Направление позволяет выбрать любое протезное предприятие", - отмечает Жолнович.

Обратиться к протезному предприятию:

Обратиться туда можно любым способом: онлайн, по телефону, в больнице через соцработника или руководителя реабилитационного отделения. Перечень протезных предприятий здесь.

Подать официальную заявку (в бумажной или электронной форме) в протезное предприятие: фото или сканкопию заявки нужно загрузить в электронный кабинет, если подаете заявку через электронный кабинет.

Далее предприятие начинает производить протез, также происходит взаимодействие с работниками предприятия при изготовлении протеза (примерка и тд).

В течение 45 рабочих дней бесплатно получить готовый протез: при простых случаях на изготовление протеза достаточно 3 недели. Максимальное время ожидания с момента подачи документов к обеспечению протезом – 3 месяца.

Нужно ли иметь установленную инвалидность, чтобы получить протез

Если человек пострадал в результате войны, для обеспечения протеза не следует ожидать установления инвалидности.

Однако в других случаях установление инвалидности требуется.

Какие документы необходимы для бесплатного протезирования

Паспорт гражданина Украины (или вид на постоянное/временное проживание; удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите; временное удостоверение гражданина Украины) и идентификационный код

Справка об обстоятельствах травмы командира воинской части (для военных)

Вывод ВЛК (для военных) или ЛКК (для гражданских)

Удостоверение УБД при наличии (для военных)

Какую стоимость протеза возмещает государство

Для военных сумма компенсации втрое больше по сравнению с гражданскими. По состоянию на сегодняшний день максимальная компенсация стоимости протеза - 2 млн грн.

"Сумма покрывает достаточно серьезные пожелания и высокие функциональные возможности протеза как верхних, так и нижних конечностей. Для каждого типа протеза государство определяет предельную стоимость. Тип протеза определяет либо ВЛК, либо протезное предприятие", - говорят в ведомстве.