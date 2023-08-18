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В Минсоцполитики сказали, кто имеет право на бесплатный протез еще до установления инвалидности

18 августа, 2023 пятница
07:48
Общество

Не дожидаясь установления инвалидности процесс протезирования могут начинать все украинцы, подвергшиеся ампутации конечностей в результате войны

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Нужно ли платить за протез

Протезирование в Украине – бесплатное.

"Чтобы получить качественный протез, не нужно собирать средства и ехать за границу. Государство обеспечивает протезом каждого, кто в нем нуждается. Деньги на это каждый год предусмотрены в бюджете. Государство также покрывает и обслуживание и ремонт протеза", - пояснила она.

Кто имеет право на бесплатный протез

На безвозмездный протез имеют право все украинцы, не только военные. А именно:

  • военнослужащие и служащие правоохранительных органов, ветераны
  • пострадавшие от войны гражданские граждане
  • люди с инвалидностью, которые получили инвалидность не из-за боевых действий
  • дети с инвалидностью, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Военные обеспечиваются двумя видами протезов: механическим и электрическим.

Как получить протез

По ее словам, необходимо предоставить документы для бесплатного получения протезов по государственной программе. Это можно сделать в несколько способов:

  1. Если человек еще в больнице – можно обратиться к социальному работнику, который есть в медучреждении. Если социального работника нет – нужно обратиться к врачу с просьбой пригласить работника из территориального отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, который поможет подать документы
  2. Также можно обратиться в ближайший ЦНАП или в местный орган социальной защиты населения
  3. Или подать документы онлайн через электронный кабинет лица с инвалидностью. При первичной регистрации необходимо подгрузить сканированную копию или фотокопию заключения МСЭК или ЛКК или ВЛК в поле "Документ, предоставляющий право на льготу". Инструкция, как зарегистрироваться в кабинете лица с инвалидностью, есть на сайте министерства – раздел Лицам с инвалидностью – внизу страницы Информация по пользованию Электронным кабинетом лица с инвалидностью.

Получить направление:

Направление на обеспечение протезом придет в электронном кабинете лица с инвалидностью даже если вы подавали документы не через этот кабинет, а, например, в ЦНАПе.

"Поэтому советуем в любом случае зарегистрироваться в электронном кабинете. Направление позволяет выбрать любое протезное предприятие", - отмечает Жолнович.

Обратиться к протезному предприятию:

Обратиться туда можно любым способом: онлайн, по телефону, в больнице через соцработника или руководителя реабилитационного отделения. Перечень протезных предприятий здесь.

Подать официальную заявку (в бумажной или электронной форме) в протезное предприятие: фото или сканкопию заявки нужно загрузить в электронный кабинет, если подаете заявку через электронный кабинет.

Далее предприятие начинает производить протез, также происходит взаимодействие с работниками предприятия при изготовлении протеза (примерка и тд).

В течение 45 рабочих дней бесплатно получить готовый протез: при простых случаях на изготовление протеза достаточно 3 недели. Максимальное время ожидания с момента подачи документов к обеспечению протезом – 3 месяца.

Нужно ли иметь установленную инвалидность, чтобы получить протез

Если человек пострадал в результате войны, для обеспечения протеза не следует ожидать установления инвалидности.

Однако в других случаях установление инвалидности требуется.

Какие документы необходимы для бесплатного протезирования

  • Паспорт гражданина Украины (или вид на постоянное/временное проживание; удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите; временное удостоверение гражданина Украины) и идентификационный код
  • Справка об обстоятельствах травмы командира воинской части (для военных)
  • Вывод ВЛК (для военных) или ЛКК (для гражданских)
  • Удостоверение УБД при наличии (для военных)

Какую стоимость протеза возмещает государство

Для военных сумма компенсации втрое больше по сравнению с гражданскими. По состоянию на сегодняшний день максимальная компенсация стоимости протеза - 2 млн грн.

"Сумма покрывает достаточно серьезные пожелания и высокие функциональные возможности протеза как верхних, так и нижних конечностей. Для каждого типа протеза государство определяет предельную стоимость. Тип протеза определяет либо ВЛК, либо протезное предприятие", - говорят в ведомстве.

Здоровье
Украина
Медицина
Война с Россией
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