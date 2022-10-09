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В Минсоцполитики рассказали, когда в Украине начнут выплачивать универсальную соцпомощь

9 октября, 2022 воскресенье
09:44
Общество Деньги

Размер нового вида помощи будет зависеть не от прожиточного минимума, а от нового базового показателя, а ввести выплаты планируется в апреле следующего года

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак в интервью Социальной информационной платформе.

По словам замминистра, универсальная соцпомощь – это выплаты, привязанные к финансово-имущественному состоянию человека, которые позволят охватить гораздо больше оказавшихся в затруднении граждан.
"Начиная ориентировочно с апреля 2023 года мы сможем ввести такой универсальный инструмент поддержки. И один из нюансов этого инструмента – это то, что мы хотим отойти от показателя прожиточного минимума, ввести определенный базовый показатель и сравнивать доходы, которые получает семья с ним. И если семья получает очень низкие доходы из всех источников, то оказывать финансовую поддержку такой семье от государства", – сообщила замминистра.

Она добавила, что такая помощь будет временной – пока человек не найдет работу и не вернется к самостоятельной жизни.

  • Инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что в бюджете Украины на 2023 год будет заложено финансирование только на защищенные расходы – социальные выплаты и армию.

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