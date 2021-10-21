В Минсоцполитики объяснили, кто и как может получить субсидию при наличии долгов по уплате "коммуналки"

Об этом пресс-служба Минсоцполитики сообщила в Facebook.



В пресс-службе напомнили, что, виповидно законодательству, жилищная субсидия не может назначаться при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает двадцать необлагаемых минимумов доходов граждан.



Однако жилищная субсидия может быть назначена при наличии задолженности, если заключен договор о ее реструктуризации.



"Рекомендуем гражданам, имеющим задолженность по оплате услуг и не могут без помощи государства платить платежи за услуги, заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии", - отметили в пресс-службе.



В ведомстве пояснили, что для реструктуризации долгов по "коммуналке" потребители должны заключить соответствующий договор со своими поставщиками коммунальных услуг. При этом, если такой договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала сезона.