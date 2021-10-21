В Минсоцполитики объяснили, кто и как может получить субсидию при наличии долгов по уплате "коммуналки"
Жилищная субсидия может быть назначена при наличии задолженности по жилищно-коммунальным услугам в случае ее реструктуризации
Об этом пресс-служба Минсоцполитики сообщила в Facebook.
В пресс-службе напомнили, что, виповидно законодательству, жилищная субсидия не может назначаться при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает двадцать необлагаемых минимумов доходов граждан.
Однако жилищная субсидия может быть назначена при наличии задолженности, если заключен договор о ее реструктуризации.
"Рекомендуем гражданам, имеющим задолженность по оплате услуг и не могут без помощи государства платить платежи за услуги, заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии", - отметили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что для реструктуризации долгов по "коммуналке" потребители должны заключить соответствующий договор со своими поставщиками коммунальных услуг. При этом, если такой договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала сезона.
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