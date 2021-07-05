В Минсоцполитики назвали сроки выплаты и размеры жилищных субсидий после их переназначения
Выплаты жилищных субсидий после переназначения начнутся в ближайшее время, а их размер составит 290 грн на домохозяйство
Об этом пресс-служба Министерства социальной политики сообщила в Facebook.
Согласно сообщению, Минсоцполитики получило заявку на потребность в средствах для финансирования переназначенных субсидий за май и июнь текущего года и перечисляет соответствующие средства в регионы для проведения соответствующих выплат.
"Таким образом, уже в ближайшее время граждане получат причитающиеся им суммы жилищной субсидии за май-июнь текущего года в полном объеме", - говорится в сообщении.
В Минсоцполитики отметили, что, поскольку стоимость жилищно-коммунальных услуг в неотапливаемый период уменьшается из-за отсутствия услуги отопления, средний размер субсидии за эти месяцы составит 290 грн на домохозяйство в каждый месяц.
В пресс-службе также отметили, что на отопительный период субсидия всем этим домохозяйствам, с учетом затрат на отопление, будет рассчитана автоматически после начала отопительного периода.
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