В Минсоцполитики назвали сроки выплаты и размеры жилищных субсидий после их переназначения

Об этом пресс-служба Министерства социальной политики сообщила в Facebook.



Согласно сообщению, Минсоцполитики получило заявку на потребность в средствах для финансирования переназначенных субсидий за май и июнь текущего года и перечисляет соответствующие средства в регионы для проведения соответствующих выплат.



"Таким образом, уже в ближайшее время граждане получат причитающиеся им суммы жилищной субсидии за май-июнь текущего года в полном объеме", - говорится в сообщении.



В Минсоцполитики отметили, что, поскольку стоимость жилищно-коммунальных услуг в неотапливаемый период уменьшается из-за отсутствия услуги отопления, средний размер субсидии за эти месяцы составит 290 грн на домохозяйство в каждый месяц.



В пресс-службе также отметили, что на отопительный период субсидия всем этим домохозяйствам, с учетом затрат на отопление, будет рассчитана автоматически после начала отопительного периода.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb