В Минсоцполитики назвали среднюю сумму жилищной субсидии в отопительный период

Об этом пресс-служба Министерства социальной политики сообщила в Facebook.



По словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около 2 тыс. грн. Однако в зависимости от условий потребления жилищно-коммунальных услуг, состава домохозяйства, уровня тарифов эта сумма может составлять и 3-5 тыс. грн.



Музыченко отметил, что субсидия назначена уже более 2,5 миллионам домохозяйств, из них автоматически – почти двум миллионам.



"Это сопоставимая цифра по сравнению с прошлым годом. Но заявления от людей продолжают поступать и с началом отопительного периода их количество возросло. В прошлом отопительном сезоне субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получало около трех миллионов домохозяйств. Ожидаем, что в этом сезоне будет такая же цифра ", - цитирует пресс-служба слова Музыченко.



Он добавил, что в госбюджете на 2021 год достаточно средств на выплату субсидий в этом году, а также для проведения первых платежей в начале следующего года всем нуждающимся в помощи.



Верховная Рада приняла изменения в госбюджет 2021 года, которыми увеличено финансирование субсидий в этом году более чем на 12 млрд гривен. Более 3 млрд гривен из этих средств пойдет на авансирование субсидий для выплаты в январе следующего года, пока будут разрабатываться порядки финансирования социальных программ, утверждаться справки и сметы на 2022 год", - пояснил чиновник.

По его словам, эта сумма также учитывает необходимость увеличения на 50% объемов использования отдельных коммунальных услуг в регионах с "красным" уровнем карантинных ограничений.