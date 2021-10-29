В Минсоцполитики назвали количество людей, не прошедших проверку для получения субсидий

Об этом пресс-служба Министерства социальной политики сообщила в Facebook.



"Около 200 тыс. проверявшихся в этом году хозяйств из 2,5 миллиона не прошли верификацию. Но это не означает, что они потеряли право на субсидию, ведь ситуация может меняться. Например, может уменьшиться сумма сбережений на депозитном счете или же неработающий ранее человек трудоустроился", - цитирует пресс-служба слова заместителя главы министра социальной политики Виталия Музыченко.



По его словам, среди наиболее частых причин отказа в назначении субсидий - наличие депозита более 100 тыс. грн, двух и более жилых помещений в собственности или наличие трудоспособных членов семей, годами нигде не работающих и не состоящих на учете в центре занятости.



В целом, по словам Музыченко, в среднем уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг получателями субсидий составляет почти 98%, в то время как в целом по стране этот показатель в отдельные периоды может составлять 87-88%.



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