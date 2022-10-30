В Минске запретили праздновать Хэллоуин, - СМИ
В Минске Ботанический сад отменил Хэллоуин и не предупредил посетителей
Об этом сообщило издание Tohcka.by.
"Вчера вечером перепроверили все, приехали племянники, отправились на обещанную программу с фокусниками, ведьмами и прочим. Купили билет. На входе ничего не сказали. Прошли весь парк и узнали, что там ничего нет. А с нами сотни других деток с мамами", – написал на редакционную почту минчанин.
Также сообщается, что в Ботаническом саду по телефону информационного сектора, указанному на сайте, изданию ответили, что проводить это мероприятие запретил Мингорисполком, и предложили обратиться туда за всеми подробностями.
Афиша на сайте Ботанического сада обещала на 29 и 30 октября насыщенную развлекательную программу с участием ведьм, творческие мастер-классы для детей, шоу фокусника, эффектную фотозону, тематические декорации, конкурс на лучший костюм и подарки для самых активных. Соответствующая страница удалена, и переход по ссылке выдает "ошибку 404".
- 29 октября стало известно, что во время празднования Хэллоуина в Сеуле пострадали не менее 146 человек.
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