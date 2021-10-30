В Минске в аэропорту схватили прилетевшую из-за границы представительницу оппозиционного телеканала
В Беларуси задержали официальную представительницу оппозиционного телеканала "Белсат" Ирину Славникову
Об этом сообщает "Белсат" .
По словам заместителя директора телеканала "Белсат" Алексея Диковицкого, Ирина Славникова была задержана вместе с мужем Александром Лойко в минском аэропорту после того, как они прилетели из Египта.
По последним данным, оба находятся в изоляторе на улице Окрестина в Минске, куда во время массовых акций протеста силовики привозили задержанных демонстрантов.
Ирина Славникова – официальный представитель телеканала "Белсат" в Беларуси.
"Белсат" – спутниковый телеканал, который вещает из Польши.
В июле 2021 года сайт и страницы "Белсат" в соцсетях были признаны режимом Лукашенко экстремистским.
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