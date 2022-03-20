В Минске сторонники и пропагандисты Лукашенко потребовали выслать посла Украины

На пикете также были замечены государственный пропагандист Григорий Азаренок и бывший представитель избирательного штаба Виктора Бабарыко, а ныне пропрезидентский политолог Юрий Воскресенский, сообщает белорусская служба Радио Свобода.



"В ответ на "30 серебряников", которые накануне вручили послу Беларуси в Украине, к воротам посольства принесли мешок картошки", - говорится в сообщении.



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Гайдукевич обвинил посла Украины в Минске Игоря Кизима в якобы "систематической лжи" и призвал государственную власть выслать его из Беларуси.



По словам организатора пикета, Кизим "не выполняет миссию дружбы народов".



Посол Беларуси Игорь Сокол, как уже сообщалось, вместе с 11 своими сотрудниками уехал из Украины.

Напомним, Генштаб ВСУ усматривает признаки подготовки армии Лукашенко к непосредственному вторжению на суверенную территорию Украины.

В настоящее время белорусская сторона предоставляет российским оккупантам тыловое обеспечение в виде плацдармов для наступлений колонн бронетехники, ракетных ударов и авианалетов.





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