В Минске сторонники и пропагандисты Лукашенко потребовали выслать посла Украины
Провластная Либерально-демократическая партия Беларуси, активно поддерживающая режим Лукашенко, во главе с Олегом Гайдукевичем в воскресенье, 20 марта 2022 года, пикетировала посольство Украины в белорусской столице
На пикете также были замечены государственный пропагандист Григорий Азаренок и бывший представитель избирательного штаба Виктора Бабарыко, а ныне пропрезидентский политолог Юрий Воскресенский, сообщает белорусская служба Радио Свобода.
"В ответ на "30 серебряников", которые накануне вручили послу Беларуси в Украине, к воротам посольства принесли мешок картошки", - говорится в сообщении.
Читайте также: В воинских частях Беларуси заменяют офицеров. Свои не хотят воевать с Украиной, - заявление батальона Кастуся Калиновского
Гайдукевич обвинил посла Украины в Минске Игоря Кизима в якобы "систематической лжи" и призвал государственную власть выслать его из Беларуси.
По словам организатора пикета, Кизим "не выполняет миссию дружбы народов".
Посол Беларуси Игорь Сокол, как уже сообщалось, вместе с 11 своими сотрудниками уехал из Украины.
- Напомним, Генштаб ВСУ усматривает признаки подготовки армии Лукашенко к непосредственному вторжению на суверенную территорию Украины.
- В настоящее время белорусская сторона предоставляет российским оккупантам тыловое обеспечение в виде плацдармов для наступлений колонн бронетехники, ракетных ударов и авианалетов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное