В Минске сожгли автомобиль руководителя судебных экспертов, который вел дела оппозиции
В Минске сожгли автомобиль председателя Комитета судебных экспертиз Алексея Волкова
Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.
В сообщении сказано, что эта организация "выгружает данные с телефонов задержанных, а также по отпечаткам пальцев ищет тех, кто развешивает протестную символику".
До этого Волков "работал в Следственном комитете, где вел "политические" дела, в том числе "дело Тихановского"(блогера Сергея Тихановского, мужа лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, - ред.), из-за чего попал в санкционный список Евросоюза".
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