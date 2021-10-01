В Минске сожгли автомобиль руководителя судебных экспертов, который вел дела оппозиции

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

В сообщении сказано, что эта организация "выгружает данные с телефонов задержанных, а также по отпечаткам пальцев ищет тех, кто развешивает протестную символику".

До этого Волков "работал в Следственном комитете, где вел "политические" дела, в том числе "дело Тихановского"(блогера Сергея Тихановского, мужа лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, - ред.), из-за чего попал в санкционный список Евросоюза".



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