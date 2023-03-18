Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Минске создали партию власти "Белая Русь"

В Минске создали партию власти "Белая Русь"

18 мартa, 2023 суббота
14:24
Мир

В субботу, 18 марта 2023 года, в белорусской столице состоялся учредительный съезд партии "Белая Русь", созданный на основе одноименной общественной организации

Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БелТА.

С момента своего создания в 2007 году "Белая Русь" всегда поддерживала пролитику самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Не будет отказываться от такого курса и новая партия.

"Я убежден, что партия "Белая Русь" станет той политической силой, на которую будут опираться власти", - заявил участник учредительного съезда, заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко.

К проведению съезда присоединилась 1 тысяча делегатов, преимущественно представителей власти и бюджетников.

Они проголосовали за устав и программу партии, а также единодушно поддержали председателя "Белой Руси" как общественной организации Олега Романова в статусе руководителя политсилы.

Читайте также: Армия Беларуси усиленно готовится к войне, и это очень плохо. Эксклюзив  Еспресо

Также на съезде был избран высший политический совет партии "Белая Русь" в составе 71 человека. Среди них – пропагандист режима Лукашенко, автор многих антиукраинских заявлений Григорий Азаренок, передает Reform.by.

Как подчеркивает белорусский политолог Валерий Корбалевич, ранее Лукашенко был против создания партии власти, однако теперь его точка зрения изменилась.

"Почему Лукашенко согласился на создание партии власти сейчас? Что произошло? А произошло то, что природа власти меняется. Авторитарный режим перерастает в тоталитарный", - приводит слова Корбалевича белорусская служба "Радио Свобода".

Белорусь
Александр Лукашенко
Читайте также:
Алексей Данилов
17 мартa, 2023 пятница
"Очевидные вещи, но об этом никто не говорит": Данилов раскрыл один из глобальных планов Путина
18 мартa, 2023 суббота
"Довольно!": Усик выдвинул встречный ультиматум из-за новых требований Фьюри
Автор
16 мартa, 2023 четверг
Скупить все за бесценок. Какой план готовит Китай для Украины после войны
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.22
    Покупка 38.22
    Продажа 38.99
  • EUR
    Покупка 40.16
    Продажа 41.11
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
18 мартa
14:34
На Донбассе ранены волонтеры из Польши
14:22
Зеленский ввел санкции против сирийского диктатора Асада
14:06
Эксклюзив
Си Цзиньпин чувствует, что российский диктатор проиграл, - Пионтковский
14:06
В европейские клиники удалось эвакуировать 2800 украинцев, - МОЗ
14:04
OPINION
Как Нетаньяху перестал быть другом Путина
13:43
Пленным под Бахмутом и Угледаром оккупантам дали от 10 до 12 лет заключения
13:38
Олаф Шольц
"Никто не стоит выше закона": Шольц приветствовал решение Гааги об ордере на арест Путина
13:27
Meta запускает платную подписку для пользователей из США
13:15
В ГУР узнали, как отреагировали "башни" Кремля на решение об аресте Путина
13:15
АРМА получило активы российского бизнесмена в Черниговской области более чем на миллиард грн
12:54
В России упростили выход из украинского гражданства для тех, кто взял паспорт РФ
12:51
Литва обучает инструкторов ВСУ по стрельбе
12:29
В Киевскойи Житомирской областях возможны отключения света
12:08
OPINION
После "золотых" яиц - "бриллиантовые" яблоки
12:07
В Бразилии разбился вертолет: погибли четыре человека
11:53
Дональд Трамп
Трампу вернули аккаунт на YouTube после двух лет блокировки
11:39
Стало известно, сколько "Шахтер", "Динамо" и "Днепр-1" заработали в еврокубках
11:39
Противник использует "кинжалы", и мы видим последствия таких ударов: Игнат предупредил о возможных тревогах из-за взлета МиГ-31
11:19
РФ нанесла ракетный удар по пгт Нью-Йорк, повреждены дома
11:09
Курс валют на 18 марта: сколько стоят доллар и евро в банках
11:04
В Италии хотят построить подвесной мост на Сицилию
10:47
Украинский боксер по прозвищу Питбуль победил в бою за титул NABA
10:34
OPINION
Ордер для Путина и ядерная кнопка
10:24
КНДР утверждает, что 800 тыс. человек записались в армию, чтобы воевать с США
10:09
OPINION
Победа Украины, политика Запада и "хорошие русские"
09:51
Германия объявила, что не будет бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за россиян и белорусов
09:44
Во время спецоперации в Ираке ликвидированы 4 боевика ИГИЛ
09:24
Обновлено
Ночью РФ обстреляла жилой комплекс в Запорожье ракетами С-300: люди не пострадали
09:18
Британская разведка объяснила, зачем в РФ изменяют призывной возраст
09:06
TikTok
Госорганы и частные компании в Чехии запретили работникам использовать TikTok
08:47
"Довольно!": Усик выдвинул встречный ультиматум из-за новых требований Фьюри
08:47
За прошедшие сутки РФ выпустила по Херсонщине 237 снарядов, повреждены дома
08:32
На фото уничтожена военная техника оккупантов
За сутки ВСУ ликвидировали 880 россиян, 14 БПЛА, 5 танков и 2 РСЗО
08:22
Обновлено
УПЛ: "Металлист" и "Александрия" сыграли вничью, расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу
08:15
Во Франции протесты против пенсионной реформы привели к стычкам с полицией
08:02
Обзор
Чем отличается британский танк Challenger 2 и когда он приедет в ВСУ
08:00
OPINION
Новая моГилизация в РФ. Все снова завершится всероссийским переполохом
07:49
Дональд Трамп
Экс-президент США Трамп и его семья скрыли подарки от глав других стран более чем на $290 тыс., - палата представителей
07:27
Правоохранители расследуют 16 тыс. случаев незаконного вывоза детей, - глава СБУ
07:07
За сутки РФ нанесла по Украине 34 авиаудара, 11 из них — беспилотниками, а ВСУ отразили более 100 вражеских атак
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV