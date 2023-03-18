В Минске создали партию власти "Белая Русь"

Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БелТА.

С момента своего создания в 2007 году "Белая Русь" всегда поддерживала пролитику самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Не будет отказываться от такого курса и новая партия.

"Я убежден, что партия "Белая Русь" станет той политической силой, на которую будут опираться власти", - заявил участник учредительного съезда, заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко.

К проведению съезда присоединилась 1 тысяча делегатов, преимущественно представителей власти и бюджетников.

Они проголосовали за устав и программу партии, а также единодушно поддержали председателя "Белой Руси" как общественной организации Олега Романова в статусе руководителя политсилы.

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Также на съезде был избран высший политический совет партии "Белая Русь" в составе 71 человека. Среди них – пропагандист режима Лукашенко, автор многих антиукраинских заявлений Григорий Азаренок, передает Reform.by.

Как подчеркивает белорусский политолог Валерий Корбалевич, ранее Лукашенко был против создания партии власти, однако теперь его точка зрения изменилась.

"Почему Лукашенко согласился на создание партии власти сейчас? Что произошло? А произошло то, что природа власти меняется. Авторитарный режим перерастает в тоталитарный", - приводит слова Корбалевича белорусская служба "Радио Свобода".