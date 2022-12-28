Об этом сообщили в телеграм-канале миноброны Беларуси.

"В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск вооруженных сил, в Минской военной комендатуре проводится комплекс мер по переводу с мирного на военное время", – сообщили в министерстве.

Белорусы заявляют, что основной целью мероприятия является "проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшую степень боевой готовности".