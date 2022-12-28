В Минске отрабатывают меры по переводу войск с мирного на военное время
Минская военная комендатура начала отрабатывать меры по переводу войск с мирного на военное положение
Об этом сообщили в телеграм-канале миноброны Беларуси.
"В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск вооруженных сил, в Минской военной комендатуре проводится комплекс мер по переводу с мирного на военное время", – сообщили в министерстве.
Белорусы заявляют, что основной целью мероприятия является "проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшую степень боевой готовности".
- В ГПСУ 27 декабря рассказали, что ситуация на границе с Беларусью контролируемая, но напряженная, ведь там совместно с РФ происходит нагнетание путем демонстрации совместных мер подготовки военных подразделений.
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