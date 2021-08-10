В Минске мужчину арестовали на 12 суток за детский рисунок в окне: судья интересовалась, почему он не получил на это разрешение
10 августа минчанина арестовали на 12 суток за детский рисунок на окне: человек в суде объяснял, что тот стоит на окне 4 года и он им защищал рассаду от солнца
Об этом рассказывает правозащитный центр "Весна".
10 августа Фрунзенский районный суд Минска рассмотрел дело 41-летнего Дмитрия Бубенко. Он был задержан вечером 9 августа дома за "несанкционированное пикетирование, положив белый лист бумаги на окно".
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Дмитрий объяснил судье Натальи Бугук, что на окнах висели детские рисунки, которые он туда повесил 4 года назад.
По словам Бубенко, они защищают рассаду его жены от солнца.
Судья в ответ поинтересовалась, почему он не получил от власти разрешения на размещение рисунков в окнах. Свидетель в суде дал те же показания, которые были написаны в докладе.
В результате судья Бугук признала Бубенко виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий и арестовал на 12 суток.
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