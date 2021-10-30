В Минске мужчине из Африки не понравилось, что его фотографируют. Закончилось это дракой на палках
Оппозиционный белорусский ТГ-канал Nexta обнародовал кадры потасовки с использованием палок на улице в Минске между африканцем и мужчиной, который якобы без разрешения фотографировал его и еще одного выходца из Африки
Подробности приводит Еспресо.TV.
"Туристы" из стран третьего мира, заботливо приглашенные диктатором для переброски в Литву и Польшу, уже нападают на белорусов. Ранее мы также получали сообщения, что мигранты, оккупировав почти весь центр города, ведут себя нагло и агрессивно. Сейчас популярные у минчан места типа ТЦ "Галерея" и улица Октябрьская превратились в стихийные лагеря для нелегалов, где страшно даже ходить", - утверждает Nexta.
Видео, снимаемое очевидцами столкновения из автомобиля, содержит короткий разговор с участием мужчин-африканцев, обвиняемых в фотосъемке без их разрешения, и водителя авто, из которого записывается видео. Водитель вышел разобраться.
При этом один из африканцев, как и белый мужчина, держит деревянную палку, а второй пытается разборонить и успокоить.
Первоисточником видео является канал Timb_Minsk.
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