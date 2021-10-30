В Минске мужчине из Африки не понравилось, что его фотографируют. Закончилось это дракой на палках

Подробности приводит Еспресо.TV.



"Туристы" из стран третьего мира, заботливо приглашенные диктатором для переброски в Литву и Польшу, уже нападают на белорусов. Ранее мы также получали сообщения, что мигранты, оккупировав почти весь центр города, ведут себя нагло и агрессивно. Сейчас популярные у минчан места типа ТЦ "Галерея" и улица Октябрьская превратились в стихийные лагеря для нелегалов, где страшно даже ходить", - утверждает Nexta.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb