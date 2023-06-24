В Минск прилетели российские транспортники Ил-76. Пустые внутри, - Гаюн
В Беларусь прилетели пять транспортных военных самолетов Ил-76 из России. Они приземлились пустыми
Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".
"В этот момент на аэродром Мачулищи заходят на посадку один за другим 5 единиц Ил-76 ВКС РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самолеты прилетели пустыми.
Аэродром Мачулищи находится рядом с Минском в Белоруссии.
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