Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".

"В этот момент на аэродром Мачулищи заходят на посадку один за другим 5 единиц Ил-76 ВКС РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты прилетели пустыми.

Аэродром Мачулищи находится рядом с Минском в Белоруссии.