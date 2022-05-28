В Минск прибывают "крепкие мужчины" из РФ, - СМИ

Об этом сегодня, 28 мая 2022 года, в своем телеграмм-канале сообщило белорусское издание Motolko Help .

"В Минске действительно стали чаще замечать "крепких мужчин" из РФ", - отмечается в сообщении.

Как отмечается, они "заселяются не только в хостелы, но и в квартиры".

"Иногда их наблюдают на улицах Минска в камуфляжной форме. Также выяснилось, что, по крайней мере, часть из них приезжает из РФ в Беларусь прямо на такси", - информирует Motolko Help.

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По данным же Refom.by, речь идет о мужчинах славянской внешности, "но встречаются и по виду выходцы из Средней Азии"

Вечерами они гуляют у Минобороны Беларуси и Суворовского училища, добавляет Refom.by.

Напомним, в Москве недовольны тем, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко только предоставляет свою территорию как плацдарм для военных действий россиян против Украины, но не дает собственных вооруженных сил и не идет в атаку на украинские земли.

Как утверждает белорусский оппозиционер, политэмигрант Павел Латушко, Кремл может попытаться заменить Лукашенко на удобного РФ генерал-лейтенанта, государственного секретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича .

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